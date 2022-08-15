彭博引述消息人士報道，至少有四家在中國上市的公司正與顧問合作，最早於今年在瑞士交易所發行全球存託憑證（GDR），合共集資約15億美元（約118億港元），當中包括巨星科技（深：002444）、星源材質（深：300568）、方大炭素（滬：600516）及健康元（滬：600380）。四家公司代表未有回覆彭博置評要求。
彭博表示，中國企業正轉向瑞士，希望從海外投資者那裡籌集資金。受礙於地緣政治緊張、政策收緊以及全球新股市場低迷，傳統的海外上市變得越來越困難。中國最大的五家國有企業上周五（12日）宣布計劃從美國退市，包括中石化（0386）、中石油（0857）等。
通航近3年的滬倫通機制於2月獲擴大，由倫敦拓展至德國、瑞士及深圳。
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