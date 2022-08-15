moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

據報再有四家中企擬赴瑞交所上市

彭博引述消息人士報道，至少有四家在中國上市的公司正與顧問合作，最早於今年在瑞士交易所發行全球存託憑證（GDR），合共集資約15億美元（約118億港元），當中包括巨星科技（深：002444）、星源材質（深：300568）、方大炭素（滬：600516）及健康元（滬：600380）。四家公司代表未有回覆彭博置評要求。

彭博表示，中國企業正轉向瑞士，希望從海外投資者那裡籌集資金。受礙於地緣政治緊張、政策收緊以及全球新股市場低迷，傳統的海外上市變得越來越困難。中國最大的五家國有企業上周五（12日）宣布計劃從美國退市，包括中石化（0386）、中石油（0857）等。

通航近3年的滬倫通機制於2月獲擴大，由倫敦拓展至德國、瑞士及深圳。

 

 

其他報道

財匯局擴大調查中國恒大2020年及2021年上半年賬目

陸金所據報最快年內申請赴港上市 以防範美國退市風險

內地數據差 拖累商品、股指期貨 恒指跌134點 成交3個月最少 ADR退市股全跌 匯德無成交

滬深三大指數全日個別發展 滬指跌0.02%

佐丹奴執董拒周企全購 獨董財顧籲股東接納

中概股退市潮 外媒析指下批可能到國企航空股

多間美國銀行恢復交易俄羅斯債券 助投資者撤出該市場

恒指半日跌56點 科指跌0.31% 北水流出2億 ADR退市股全跌

摩通︰料內房半年盈利跌30%  部分須發盈警

龍湖據報將獲35億元銀團貸款

Tesla上海工廠累計產量達100萬

1個月HIBOR升至1.718% 續創逾兩年高 港元曾升值至7.8322元

第三家SPAC 匯德掛牌 指尚未鎖定併購標的

內地7月工業增加值、零售、固投遜預期 失業率降至5.4%

彭博Mark Gurman料蘋果擬在iPhone及iPad上擴大廣告投放領域

滬深三大指數低開 人行開展4000億MLF及20億人幣逆回購

恒指低開137點 科指跌0.91% 中人壽跌2%

建業地產發盈警 中期轉蝕50至60億

中手游發盈警 中期料轉蝕最多6000萬