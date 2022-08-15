文章提到，促進全體人民共同富裕是一項長期任務，也是一項現實任務，急不得，也等不得，必須擺在更加重要的位置，腳踏實地，久久為功，向著這個目標作出更加積極有為的努力。

另外，文章指出，要繼續深化改革開放。完整、準確、全面貫徹新發展理念，既要以新發展理念指導引領全面深化改革，又要通過深化改革為完整、準確、全面貫徹新發展理念提供體制機制保障。

文章又提及，要善於從政治上看問題。完整、準確、全面貫徹新發展理念，是經濟社會發展的工作要求，也是十分重要的政治要求。改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍，樣樣是政治，樣樣離不開政治。黨領導人民治國理政，最重要的就是處理好各種複雜的政治關係，始終保持黨和國家事業發展的正確政治方向。越是形勢複雜、任務艱鉅，越要堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，越要把黨中央關於貫徹新發展理念的要求落實到工作中去。

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