騰訊（0700）旗下雲業務品牌騰訊雲今日宣布，向日本直播服務公司Mildom提供計算、網絡和儲存資源的IaaS服務，及一站式點對點音視頻解決方案和數據庫服務的PaaS服務，支援Mildom提升服務營運效率和旗下主播的直播體驗。
騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，期待更多主播及網絡用家能夠享受連貫流暢的網上互動體驗，進一步推動整個直播行業的發展。Mildom運營公司鬥魚日本株式會社首席產品官若狹氏（Hideaki Wakasa）表示，期望未來能善用更多騰訊雲的功能，提升開發更多社區友善服務（community-friendly services）的能力。
此外，騰訊雲日前亦跟中信國際電訊（1883）的全資子公司Acclivis宣布簽署戰略合作協議，為中國內地、香港及東南亞的企業提供私有雲、公有雲和混合雲，以及資訊及通訊科技（ICT）解決方案。是次合作更提供一個一站式ICT平台，配置Acclivis的網絡服務和託管服務，並支援資訊科技終端用戶，以滿足一眾企業在數碼化轉型期間對多樣化以及互相連接的需求。
騰訊雲國際東南亞區副總裁Krittee Manoleehagul表示，今次與Acclivis合作，為有意在中國拓展業務的東南亞企業提供服務，同時協助更多中國企業於東南亞拓展商機。Acclivis Technologies & Solutions行政總裁鄭文業表示，今次合作將促使雙方在中國及東南亞抓緊更多機遇。
其他報道
傳GAP內地大規模關店 涉北京上海等城市 有分店連滅火筒都標價出售
理想汽車第二季虧損擴大1.7倍 料第三季收入增7.5%至15.5%
內地數據差 拖累商品、股指期貨 恒指跌134點 成交3個月最少 ADR退市股全跌 匯德無成交
恒指半日跌56點 科指跌0.31% 北水流出2億 ADR退市股全跌