騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，期待更多主播及網絡用家能夠享受連貫流暢的網上互動體驗，進一步推動整個直播行業的發展。Mildom運營公司鬥魚日本株式會社首席產品官若狹氏（Hideaki Wakasa）表示，期望未來能善用更多騰訊雲的功能，提升開發更多社區友善服務（community-friendly services）的能力。

此外，騰訊雲日前亦跟中信國際電訊（1883）的全資子公司Acclivis宣布簽署戰略合作協議，為中國內地、香港及東南亞的企業提供私有雲、公有雲和混合雲，以及資訊及通訊科技（ICT）解決方案。是次合作更提供一個一站式ICT平台，配置Acclivis的網絡服務和託管服務，並支援資訊科技終端用戶，以滿足一眾企業在數碼化轉型期間對多樣化以及互相連接的需求。

騰訊雲國際東南亞區副總裁Krittee Manoleehagul表示，今次與Acclivis合作，為有意在中國拓展業務的東南亞企業提供服務，同時協助更多中國企業於東南亞拓展商機。Acclivis Technologies & Solutions行政總裁鄭文業表示，今次合作將促使雙方在中國及東南亞抓緊更多機遇。

其他報道

傳GAP內地大規模關店 涉北京上海等城市 有分店連滅火筒都標價出售

舜宇上半年盈利斬半至13.58億人幣 不派息

習近平：共同富裕是一項長期任務 須擺在重要位置

閱文上半年少賺近八成至2.29億人幣 不派息

理想汽車第二季虧損擴大1.7倍 料第三季收入增7.5%至15.5%

據報再有四家中企擬赴瑞交所上市

央視：晶片價格暴跌八成 半導體股走弱

花旗最新存款優惠 港元定存年利率最高達2.78%

財匯局擴大調查中國恒大2020年及2021年上半年賬目

陸金所據報最快年內申請赴港上市 以防範美國退市風險

內地數據差 拖累商品、股指期貨 恒指跌134點 成交3個月最少 ADR退市股全跌 匯德無成交

滬深三大指數全日個別發展 滬指跌0.02%

佐丹奴執董拒周企全購 獨董財顧籲股東接納

中概股退市潮 外媒析指下批可能到國企航空股

多間美國銀行恢復交易俄羅斯債券 助投資者撤出該市場

恒指半日跌56點 科指跌0.31% 北水流出2億 ADR退市股全跌

摩通︰料內房半年盈利跌30% 部分須發盈警

龍湖據報將獲35億元銀團貸款

Tesla上海工廠累計產量達100萬