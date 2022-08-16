季內，證監審閱了69宗新上市申請，按年減少42.5%；收購及股份回購交易為79宗，按年減少28.2%。證監收到1517宗牌照申請，按年減少2.9%，較上季增17%；持牌機構及人士和註冊機構的總數逾4.8萬，按年增2.1%，較上季微增0.3%，其中持牌機構為3261家。監督方面，季內證監對持牌機構進行了60次現場視察，按年減15.5%，較上季亦減6.3%。季內，該會已展開的調查為24宗，按季跌近43%；已完成的調查按季增10%至44宗。

此外，截至6月底，在港註冊成立基金的管理資產較上季跌5%至1697億美元，而季內錄得的淨資金流入約5億美元，同期獲發牌的資產管理公司數目增加1.8%至2039家。基金互認安排方面，季內內地基金錄得4471萬元人民幣的淨贖回額，按季跌17.8%；香港基金則錄9.15億元人民幣，按季大幅跌逾55%。

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