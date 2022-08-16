moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

證監會次季淨虧損擴大至9481萬元

證監會發表季度報告，4月至6月期間，該會收入按季減18%至3.99億元，較去年同期減少35%；本港證券市場的日均成交額按季減15%至1270億元，開支按季減4%至4.94億元，較去年同期增加6%；季度按年由盈轉虧，淨虧損9481萬元，按季虧損擴大兩倍。截至6月底，該會員工人數為923名，與一年前維持相同數目。

季內，證監審閱了69宗新上市申請，按年減少42.5%；收購及股份回購交易為79宗，按年減少28.2%。證監收到1517宗牌照申請，按年減少2.9%，較上季增17%；持牌機構及人士和註冊機構的總數逾4.8萬，按年增2.1%，較上季微增0.3%，其中持牌機構為3261家。監督方面，季內證監對持牌機構進行了60次現場視察，按年減15.5%，較上季亦減6.3%。季內，該會已展開的調查為24宗，按季跌近43%；已完成的調查按季增10%至44宗。

此外，截至6月底，在港註冊成立基金的管理資產較上季跌5%至1697億美元，而季內錄得的淨資金流入約5億美元，同期獲發牌的資產管理公司數目增加1.8%至2039家。基金互認安排方面，季內內地基金錄得4471萬元人民幣的淨贖回額，按季跌17.8%；香港基金則錄9.15億元人民幣，按季大幅跌逾55%。

其他報道

美團未止瀉 市值跌穿萬億元關口 傳騰訊擬清倉美團或出售部分持股

瑞信中國業務據報近月流失多位高管 部分業務審批或延遲

香港小輪投資4000萬美麗華開美容院 料3年內回本

【有片：埋身擊】紐約期油若跌勢持續 中長線或跌至75美元

滬深三大指數全日微升 成交破萬億人幣

基金公會促金融高峰會前取消入境隔離措施

騰訊據報擬出售美團全部或部分持股 美團重挫一成 騰訊：不評論傳言

新加坡副總理黃循財暗示 富人可能將面臨更多稅項

【有片：選股王】耐世特近半個月高位整固 可小注吸納待變化

虎視傳媒股價急挫70%後短暫停牌

經絡料銀行最快9月加P 現時500萬貸款月供較1年增逾2800元

固生堂半年扭虧賺5580萬人幣 不派息

大摩更新A股及港股焦點股名單 剔走騰訊

海豐國際中期盈利升1.4倍至11.7億美元 中期息2.4港元

恒指半日升22點 內房、物管股強勢 碧桂園漲9.5% 虎視傳媒暴跌7成

中國建築興業半年多賺43% 中期息4.1仙

「股神」巴菲特旗下巴郡第二季增持蘋果及能源股 沽清Verizon

蘋果炒人 據報裁減100名合約招聘人員

滬深三大指數半日高收 深證成指升0.3%

一個月HIBOR十連升 創近2年5個月高位