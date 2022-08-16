財務匯報局（財匯局）與香港會計師公會簽署《修訂監督安排協議聲明》，新會計專業規管制度於10月生效後，會計及財務匯報局（會財局）將監督公會法定職能，包括會計師註冊事宜、資格的相互或交互認可、持續專業進修設定要求、專業道德標準及執業準則、持續專業進修培訓等。
財經事務及庫務局局長許正宇表示，簽署儀式標誌著在即將實施的新規管制度下，財匯局與公會之間的監督關係展開新篇章，深信財匯局與公會將繼續緊密合作，使監督安排達至最大成效。在新制度下，香港作為國際金融中心的地位必將更加鞏固，有利會計專業的長遠發展。
公會會長方蘊萱表示，會計專業改革完成後，公會將繼續肩負培訓及發展香港會計專業的責任，並為行業制訂準則。公會將繼續與會財局攜手，帶領會計業界發展。
財匯局主席黃天祐稱，修訂協議聲明進一步確保會財局在規管改革下，在監督公會整體職能方面的成效更佳，從而提升會計專業的能力及其可持續發展。
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