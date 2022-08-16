財經事務及庫務局（財庫局）表示，為促進本港虛擬資產行業的發展，財庫局副局長陳浩濂聯同證監會及投資推廣署的代表昨日舉行會議，與超過10家虛擬資產公司的高級管理人員，以及來自法律和學術界的領袖在線上線下交流意見。早前局方就設立虛擬資產服務提供者發牌制度向立法會提交修訂草案，陳浩濂表示，借此機會解釋當中的政策考慮，希望草案能盡快獲得通過，使修訂條例能於下年生效。