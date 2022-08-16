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財庫局冀虛擬資產提供者發牌新制下年生效

財經事務及庫務局（財庫局）表示，為促進本港虛擬資產行業的發展，財庫局副局長陳浩濂聯同證監會及投資推廣署的代表昨日舉行會議，與超過10家虛擬資產公司的高級管理人員，以及來自法律和學術界的領袖在線上線下交流意見。早前局方就設立虛擬資產服務提供者發牌制度向立法會提交修訂草案，陳浩濂表示，借此機會解釋當中的政策考慮，希望草案能盡快獲得通過，使修訂條例能於下年生效。

財庫局提到，不少業界領袖認為局方提出的虛擬資產服務提供者監管制度較其他司法管轄區更清晰明確，並對客戶資產提供較多保障，數家與會的虛擬資產公司均表示有興趣在新制度下申領服務提供者牌照。

財庫局又指，十分重視金融科技的發展和業界意見，未來會繼續與香港投資推廣署會舉辦此類交流會，持續聆聽業界意見。

陳浩濂表示，相信建立虛擬資產服務提供者發牌制度，配以適當的監管，將有助確保市場逐步穩健地發展，同時保護投資者利益。訂立全面的監管制度對增加市場信心尤其重要，並為香港虛擬資產行業的可持續發展鋪路。

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