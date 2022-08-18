內媒《界面新聞》引述知情人士報道，恒大汽車（0708）首款車型恒馳5開啟預售43天後，由政府牽頭，恒大汽車可能將被另一家汽車公司收購。
據報，此次的牽頭方或為地方政府。目前恒大汽車僅有天津工廠具備生產資質，正在預售的恒馳5車型便是在此地生產。知情人士指，恒大汽車是最後的希望，恒大並不願意放手。此次的併購屬於政府行為，目前各方尚在僵持。
知情人士透露，上周購買恒大理財、房地產以及恒馳供應商相關人員進入恒馳天津工廠總裝車間維權，導致生產停工。此外，因為備料不足，天津工廠也將於8月18日停工。距離恒馳5首車下線已經過去了半年多，但天津工廠一共只生產了約200輛恒馳汽車。
知情人士又指，現在所有的供應商都不願意跟恒大合作，「現在恒大跟任何人去談，都是先交全款。」
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