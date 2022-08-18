據報，此次的牽頭方或為地方政府。目前恒大汽車僅有天津工廠具備生產資質，正在預售的恒馳5車型便是在此地生產。知情人士指，恒大汽車是最後的希望，恒大並不願意放手。此次的併購屬於政府行為，目前各方尚在僵持。

知情人士透露，上周購買恒大理財、房地產以及恒馳供應商相關人員進入恒馳天津工廠總裝車間維權，導致生產停工。此外，因為備料不足，天津工廠也將於8月18日停工。距離恒馳5首車下線已經過去了半年多，但天津工廠一共只生產了約200輛恒馳汽車。

知情人士又指，現在所有的供應商都不願意跟恒大合作，「現在恒大跟任何人去談，都是先交全款。」

其他報道

羅兵咸永道：長遠美國仍是內地科企重要上市地

東亞中期少賺43.8% 息0.16元 擬斥5億元回購 內房撥備增 東亞中國盈利大跌

證監會據報調查尚乘承銷小型新股上市之交易 涉中智全球、煜盛文化

銀娛半年蝕8.5億 不派中期息 次季EBITDA惡化轉蝕3.84億元

嘉里建設中期基礎溢利增18% 中期息0.4元

佐丹奴中期多賺61% 中期息0.085元

恒指半日跌124點 碧桂園跌5.1% 潤啤升3.7% 騰訊升3.1%

匯豐H按封頂上調0.25厘至P-2.25厘 推首年定息按揭計劃

尚乘集團據報遭香港證監會調查 長和曾發文撇清與尚乘數科關係

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.64%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止11連升