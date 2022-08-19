港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，港元1個月期HIBOR跌4.77點子至1.85232%。
港元現報7.8464元貶值17點子，曾貶值最多18點子，報7.8465元，是8月11日7.8478元後最弱，亦曾升值最多11點子，報7.8436元。港元連續貶值5日，累計貶值0.0089元，對上一次連續貶值5日是7月29日；連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是7月11日。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌24.88點子至1.05131%；1星期HIBOR跌9.44點子至1.55708%；2星期HIBOR跌10.49點子至1.66845%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.9點子至2.51691%；6個月期HIBOR升0.1點子至3.12696%；12個月期HIBOR升0.25點子至3.61441%。
美元指數現報107.579升值0.095點或0.09%。
美元1個月期LIBOR報2.36557%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5133%，連續2日擴闊，利差是2022年8月15日後最低，當日差距為-0.6616%。
對上一次連續2日擴闊，是2022年8月01日，當日利差報-1.0472%。
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