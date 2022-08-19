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英國阻止港企收購Pulsic 背後股東與「大基金」有關 辦公室房號不存在

昨日英國商務大臣宣布阻止香港超橙控股收購晶片設計軟件提供商Pulsic Ltd.，彭博社發現，背後股東與「大基金」有關。

彭博社根據香港註冊文件和中國企業數據，發現「香港超橙」實際上是由鮮為人知的上海合見工業軟件集團控股。這家上海公司得到中國國家集成電路產業投資基金的支持——這是一個500億美元的國家支持機構，在業內稱為「大基金」。

合見旗下公司譜芯直接控股超橙，彭博社記者周四訪問譜芯位於南京的地址時，譜芯法律文件中列出的辦公室房號不存在。該商業園區的幾名員工表示，該公司的地址與該地點正常的格式不符。

報道指，記者未能聯繫到譜芯和合見的代表置評。合見沒有回覆查詢，辦公室電話也無人接聽。

 

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