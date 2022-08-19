昨日英國商務大臣宣布阻止香港超橙控股收購晶片設計軟件提供商Pulsic Ltd.，彭博社發現，背後股東與「大基金」有關。
彭博社根據香港註冊文件和中國企業數據，發現「香港超橙」實際上是由鮮為人知的上海合見工業軟件集團控股。這家上海公司得到中國國家集成電路產業投資基金的支持——這是一個500億美元的國家支持機構，在業內稱為「大基金」。
合見旗下公司譜芯直接控股超橙，彭博社記者周四訪問譜芯位於南京的地址時，譜芯法律文件中列出的辦公室房號不存在。該商業園區的幾名員工表示，該公司的地址與該地點正常的格式不符。
報道指，記者未能聯繫到譜芯和合見的代表置評。合見沒有回覆查詢，辦公室電話也無人接聽。
其他報道
港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 港元連續貶值5日
馬斯克向廣告技術公司尋求數據 冀獲得Twitter虛假和垃圾帳號訊息
滬深指數開市個別發展 人行本周實現淨回籠2000億 人幣中間價下調263點
恒指低開107點 科指跌0.88%齊創一周低 雙財莊上市升42% 雅生活跌13.7%
港股ADR跌70點 夜期低水55點 美期亞股跌 東方海外、小米等業績
雅居樂折讓16%減持雅生活 員工平台沽貨2億全額無息貸予雅居樂