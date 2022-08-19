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網信辦撐科企境外融資 ATM推高大市 恒指半日升89點 雙財莊上市半日升44%

網信辦稱始終支持境內企業依法合理利用境外資本市場融資發展，科指、恒指由跌轉升，恒指今早低開107點，見半日低位，最多升134點，高低波幅241點。

恒指半日升89點或0.45%，報19852點，大市成交金額437億元；國指升52點或0.78%，報6752點。恒生科技指數收報4225點，升0.79%。

藍籌股成交金額175.72億元，佔大市成交40.21%；科指成份股成交金額103.65億元，佔大市成交23.71%；國指成份股成交金額153.74億元，佔大市成交35.18%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、藥明生物（2269）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌42隻升，22隻下跌，5隻無升跌。東方海外（0316）升3.54%，收報228.4元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.23%，收報67.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報30.9元，升6.19%；跌幅最大的是網易（9999）收報136.6元，跌3.8%。

恒指續低於10天線(19932.88點)。科指續低於10天線(4266.79點)。

北水南下合計淨流入5.61億元，較上日減少17.84%，連續第2日流入，累計流入12.44億元。南水北上合計淨流入30.75億元人民幣，終止連續1日流出。

網信辦：始終支持境內企業依法合理利用境外資本市場融資發展。科指由跌轉升，騰訊（0700）收報318.6元，升1.92%；阿里巴巴（9988）收報90元，升1.98%；美團（3690）收報173.1元，升1.17%。

龍湖（0960）據報獲中銀等7家銀行35億元銀團貸款。收報24.65元，升1.23%。

惠譽下調遠洋集團（3377）評級至「BB+」 料再會降級。收報1.21元，升0.83%。

閱文（0772）擬斥最多7億回購。收報30.9元，升6.19%。

多間公司公布業績，績前表現如下，東方海外（0316）收報228.4元，升3.54%。小米（1810）收報11.68元，升0.34%。中華煤氣（0003）見52周低8.02元，收報8.12元，升1.25%。白雲山（0874）收報19.62元，升1.24%。冠君（2778）收報3.5元，跌0.57%。中國建築（3311）收報8.64元，升4.73%。招商銀行（3968）收報40.5元，升0.5%。招商銀行（3968）收報40.5元，升0.5%。新奧能源（2688）收報121.2元，升0.17%。恒安（1044）收報37.8元，升0.4%。香港小輪（0050）收報7.2元，升0.98%。

雙財莊（2321）上市，定價0.56元。收報0.81元，升44.64%。

雅居樂（3383）折讓16%減持雅生活（3319），員工平台沽貨2億全額無息貸予雅居樂。雅居樂收報2.44元，跌0.81%。雅生活（3319）創上市新低，見6.91元，收報7.2元，跌13.77%。

建築股銀濤（1943）折讓近七成賣盤，內地商人斥資2.55億入主。創上市新高，見1.38元，收報1.1元，升3.77%。

順豐同城（9699）：中證監已批准H股全流通申請。收報6.94元，升1.02%。

捷榮國際（2119）半年少賺45%，中期息削至1.76仙。收報0.83元，跌1.19%。

消息人士反駁平保（2318）：匯控（0005）亞洲業務規模龐大，難透過第三方結算。平保見52周低42.9元，收報43.45元，升0.81%。匯控（0005）收報50.35元，跌0.2%。

金蝶國際（0268）半年虧損擴大43.7%，不派中期息。收報16.18元，跌0.98%。

先施（0244）料中期虧損收窄至最多4200萬。收報0.305元，無升跌。

百盛商業（3368）上半盈轉虧，蝕1.975億元人民幣。收報0.125元，無升跌。

智雲健康（9955）中期虧損收窄至12.3億人幣，不派中期息。收報17.5元，跌0.79%。

平安好醫生（1833）半年虧損收窄至4.24億元，不派中期息。平醫：中期目標達盈虧平衡，付費用戶增至5至6千萬個。平保不滿匯控誇大美元清算問題，消息：分拆後可透過第三方結算。收報19.66元，升0.51%。

順豐房託（2191）︰望未來數月有項目落實，惟需下調全年注資數量。收報3.14元，升1.95%。

越秀地產（0123）半年少賺25.8%，派息31.9仙。越秀︰有信心完成全年1235億元目標，毛利率保20%以上。收報9.35元，升0.97%。

中銀航空租賃（2588）中期轉虧蝕約24億，息69.34仙。收報66.8元，升1.29%。

東瀛遊（6882）：市民出遊需求大，難料旅費是否有下調空間。收報0.55元，無升跌。

名創優品（9896）為曾以「日本設計師品牌」自居致歉，承諾去日化兼嚴肅追責。收報11.56元，升1.05%。

網易（9999）次季非公認會計準則淨利潤升28％，勝預期。收報136.6元，跌3.8%。

恒地（0012）改標誌，建築物、外圈、字體、顏色全改。收報28.2元，升0.36%。

澳博（0880）月初宣佈供股集資，蘇樹輝沽貨套現近8700萬元。收報2.81元，跌1.06%。

載通（0062）中期轉蝕9450萬，不派息，九巴蝕1.39億。收報10.8元，跌1.82%。

佐丹奴（0709）：下半年視乎港業主取態，決定會否繼續關店。佐丹奴兩執董拒周大福全購要約，主席劉國權：個人財政考量，盡責任做好公司。收報1.87元，升2.19%。

雲音樂（9899）中期經調整淨虧損收窄至2.17億人幣。收報69.4元，跌1.56%。

中石油（0857）擬分拆油品銷售業務。收報3.46元，升2.37%。

SOHO中國（0410）中期轉賺1.9億元，不派息。收報1.38元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見36.8元，收報35.95元，跌0.14%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.57元，收報1.49元，升29.57%；銀濤（1943）創上市新高，見1.38元，收報1.1元，升3.77%；在岸人民幣創52周高，見6.8137元，收報6.8099元，跌0.35%；太古（0019）創52周高，見55.7元，收報55.3元，升2.69%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見17.78元，收報17.16元，升0.7%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；TCL電子（1070）創52周高，見5.74元，收報5.27元，升0.57%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見5元，收報4.92元，升0.82%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見6.91元，收報7.2元，跌13.77%；成實外教育（1565）低見0.14元，收報0.145元，跌1.36%；康寧傑瑞製藥（9966）低見5.78元，收報5.89元，跌2%；雲頂新耀（1952）低見12.06元，收報12.3元，無升跌；中原建業（9982）低見0.68元，收報0.71元，升1.43%；微博（9898）低見142.3元，收報144元，跌0.07%；喆麗控股（2209）低見0.61元，收報0.68元，跌1.45%；Uju Holding（1948）低見3.6元，收報3.65元，跌1.08%；寶力科技（0164）低見0.143元，收報0.144元，跌2.04%；壹賬通金融科技（6638）低見3.02元，收報3.14元，升3.63%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，中華煤氣（0003）低見8.02元，收報8.12元，升1.25%；美瑞健康國際（2327）低見0.245元，收報0.26元，無升跌；上海醫藥（2607）低見10.84元，收報10.88元，跌0.37%；麗珠醫藥（1513）低見21.9元，收報22.45元，升1.81%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.51元，無升跌；映客（3700）低見1.08元，收報1.09元，跌0.91%；中國平安（2318）低見42.9元，收報43.45元，升0.81%；平保（2318）低見42.9元，收報43.45元，升0.81%；蒙牛（2319）低見32.8元，收報33.5元，跌1.03%；煤氣（0003）低見8.02元，收報8.12元，升1.25%。

異動股

上升異動股，包括，雙財莊（2321）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報0.81元，升44.64%；太陽娛樂（8082）收報0.077元，升35.09%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.57元，收報1.49元，升29.57%；南方通信（1617）收報0.138元，升15%；霸王（1338）收報0.059元，升11.32%；卓珈控股（1827）收報1.31元，升10.08%；中盈盛達（1543）收報1.98元，升10%；復宏漢霖（2696）收報15.14元，升8.92%；惠生工程（2236）收報0.3元，升7.14%；華電國際（1071）收報3.43元，升6.85%；閱文（0772）收報30.9元，升6.19%。

下跌異動股，包括，雅生活服務（3319）創上市新低，見6.91元，收報7.2元，跌13.77%；佳兆業資本（0936）收報0.275元，跌12.7%；偉立（2372）收報0.53元，跌10.17%；偉俊集團控股（1013）收報0.045元，跌10%；順騰（0932）收報0.137元，跌8.67%；冠軍科技集團（0092）收報0.072元，跌7.69%；原生態牧業（1431）收報0.213元，跌6.99%；超凡網絡（8121）收報0.275元，跌6.78%；優趣匯（2177）收報2.27元，跌5.42%；寶光實業（0084）收報0.053元，跌5.36%；聯康生物（0690）收報0.071元，跌5.33%。

 

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