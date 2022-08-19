外電引述台灣美國商會的問卷調查指，近半在台美國企業預料，中方於台海愈趨頻繁的軍事行動將繼續影響其業務，直到明年。不過，在126間受訪美國企業中，有近75%的受訪企業表示，縱使佩洛西訪台後中方舉行軍演，但其業務並無因而受嚴重影響。
調查顯示，只有少數企業稱其面對供應鏈延誤、航運及保險費用上升等問題，當中部分企業指，這些問題乃源於其海外總部鑑於台海局勢而改變公司政策。大部分受訪企業並不擔憂中方於兩年內對台採取帶來嚴重後果的敵對行動，若1分為完全不擔憂，5分為非常擔憂，受訪企業的平均擔憂程度只有2.8分。
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