調查顯示，只有少數企業稱其面對供應鏈延誤、航運及保險費用上升等問題，當中部分企業指，這些問題乃源於其海外總部鑑於台海局勢而改變公司政策。大部分受訪企業並不擔憂中方於兩年內對台採取帶來嚴重後果的敵對行動，若1分為完全不擔憂，5分為非常擔憂，受訪企業的平均擔憂程度只有2.8分。

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