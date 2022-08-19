moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

成本漲加人民幣貶值夾擊 恒安半年少賺31%中期息削三成

恒安國際（1044）公布，截至今年6月底止中期收入112億元（人民幣，下同），按年升12.3%，股東應佔利潤12.76億元，倒退31.4%，每股盈利1.098元，派中期息每股0.70元，較去年少三成。

期內經營利潤錄18.86億元，跌25.8%，毛利率按年跌4.2個百分點至35.2%。製成品周轉日由去年同期的50日降至39日；應收賬款及應收票據周轉日數亦由59日降至51日。

恒安表示，期內積極拓展電商平台及新零售市場業務，並通過穩定價格及推出專項產品，促進傳統渠道的銷售恢復，多渠道銷售發展成果顯著，帶動收入上升。上半年公司電商銷售（包括零售通及新通路）比例由去年同期的20.1%升至約24.2%，其中包括其他新銷售渠道（包括在線到線下(O2O)平台、社區團購等）銷售佔整體銷售比例超過10%。

不過，原材料價格及經營成本上漲為行業帶來巨大壓力，整體毛利率受原材料價格大幅上漲影響則下跌至約35.2%。由於目前木漿價格處於高位，未來走勢仍有不確定性，預料今年下半年毛利率持續受壓。

此外，人民幣兌美元及港幣匯率於期內大幅貶值，導致集團的營運匯兌出現虧損3.68億元，拖累上半年盈利倒退。

恒安中午收報37.8元，半日微升0.4%。

其他報道

網信辦撐科企境外融資 ATM推高大市 恒指半日升89點 雙財莊上市半日升44%

英國阻止港企收購Pulsic 背後股東與「大基金」有關 辦公室房號不存在

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.39%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 港元連續貶值5日

網信辦：始終支持境內企業依法合理利用境外資本市場融資發展

龍湖據報獲中銀等7家銀行35億元銀團貸款

彭博社分析：本港樓價最多或跌10%

傳人工審核用戶照片？百度網盤：謠言

郭明錤：越南製Apple Watch已付運

惠譽下調遠洋集團評級至「BB+」 料再會降級

馬斯克向廣告技術公司尋求數據 冀獲得Twitter虛假和垃圾帳號訊息

美國前財長：內地經濟超美面對四大問題

Google員工要求該公司停止收集墮胎相關數據

特斯拉和上汽據報提請上海政府 要求保障四川零件商電力供應

中國中免IPO定價為158元

閱文擬斥最多7億回購

滬深指數開市個別發展 人行本周實現淨回籠2000億 人幣中間價下調263點