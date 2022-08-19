恒安國際（1044）公布，截至今年6月底止中期收入112億元（人民幣，下同），按年升12.3%，股東應佔利潤12.76億元，倒退31.4%，每股盈利1.098元，派中期息每股0.70元，較去年少三成。
期內經營利潤錄18.86億元，跌25.8%，毛利率按年跌4.2個百分點至35.2%。製成品周轉日由去年同期的50日降至39日；應收賬款及應收票據周轉日數亦由59日降至51日。
恒安表示，期內積極拓展電商平台及新零售市場業務，並通過穩定價格及推出專項產品，促進傳統渠道的銷售恢復，多渠道銷售發展成果顯著，帶動收入上升。上半年公司電商銷售（包括零售通及新通路）比例由去年同期的20.1%升至約24.2%，其中包括其他新銷售渠道（包括在線到線下(O2O)平台、社區團購等）銷售佔整體銷售比例超過10%。
不過，原材料價格及經營成本上漲為行業帶來巨大壓力，整體毛利率受原材料價格大幅上漲影響則下跌至約35.2%。由於目前木漿價格處於高位，未來走勢仍有不確定性，預料今年下半年毛利率持續受壓。
此外，人民幣兌美元及港幣匯率於期內大幅貶值，導致集團的營運匯兌出現虧損3.68億元，拖累上半年盈利倒退。
恒安中午收報37.8元，半日微升0.4%。
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