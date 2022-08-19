在岸人民幣曾貶值最多0.4%，貶值至6.8137元，是2020年9月30日6.8167元後最弱。連續貶值2日，累計貶值0.0287元。

離岸人民幣曾貶值最多0.38%，貶值至6.8291元，是年5月13日6.838元後最弱。連續貶值3日，累計貶值0.0291元。

匯豐銀行資深亞洲匯率策略師Joey Chew稱，人民幣中間價破6.80帶動境內外人民幣即期走弱，但當前節點的匯率形勢與今年4月大相徑庭，無需為人民幣貶值感到擔心。當前中間價與市場預期基本保持一致，而非4月份出現大幅弱於預期的情況，從而給政策意圖的解讀帶來不確定性。

Joey Chew稱，目前CFETS人民幣指數較4月中旬低約3.2%，從估值上看也不存在明顯的回調需求，且目前中美利差倒掛也不像當時那麼急劇擴大。今年四季度政治事件較多，在此之前中國貨幣和財政政策正在明顯發力，預計外匯市場並不會擔心經濟出現進一步的收縮；市場對於下周一LPR下調也已有廣泛預期。

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