文章日期：2022年8月19日 20:44
新世界百貨（0825）發盈警，預期截至6月底上半年虧損擴大，期內股東應佔虧損增至約4.83億元。
集團解釋，虧損增加主要由於期內受到疫情持續影響；投資物業的公平值變動虧損；以及於中國的百貨店業務資產（包括商譽）的減值虧損。
新世界百貨中國（0825）今日收報1.07元，無升跌。
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