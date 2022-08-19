文章日期：2022年8月19日 20:04
據央視及內媒報導，中國住房和城鄉建設部、財政部、人民銀行等有關部門近日出台措施，完善政策工具箱，通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付。
據有關部門強調，「保交樓、穩民生」工作堅持以人民為中心的發展思想，堅持法治化、市場化原則，「壓實企業自救主體責任，落實地方政府屬地責任，切實維護購房人合法權益。」
而在做好「保交樓、穩民生」工作的同時，對逾期難交付背後存在的違法違規問題，依法依規嚴肅查處，包括「對項目原有預售資金被挪用的，追究有關機構和人員責任。」
其他報道
招行上半年多賺13.52% 房地產不良貸款率攀升至近3%
鳳凰衛視半年虧損擴大至3.3億 不派中期息
北京市場監管局調研抖音 要求加強自律及合規風控
搜狗因業務調整停運遊戲中心
恒安料木漿價格保持高位 下半年加價中單位數
晶門半導體半年多賺1倍
銀行公會：9月美聯儲局議息後 或有銀行再上調封頂息率
時代鄰里盈警半年純利跌75至80%
檢疫酒店旺場房價升 華大酒店半年多賺逾10倍
潤電7月售電量按年增8%
小米次季經調整利潤跌67.1％勝預期 收入跌兩成
天鴿互動料半年轉虧蝕約3.1億人幣
恒生投資9月19日接任盈富基金經理人並引入人民幣櫃枱
叙福樓發盈警 中期純利減少約80%
禁員工說粵語捱轟 據報廣州壽司郎籲停止網暴涉事店長
TCL電子半年收入跌3.6％ 毛利升3.9％ 不派中期息
物管股融信服務料半年少賺最多57%
新奧能源中期純利跌17.6% 中期息0.64元
中國儒意上半年轉賺1.45億元 核心利潤增57%
煤氣半年少賺21% 中期息12仙