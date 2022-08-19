文章日期：2022年8月19日 20:25
騰訊（0700）收市後披露，今天在市場內回購111萬股，每股作價介乎313.2元至319.6元，涉資3.51億元。公司周三（17日）公布今年第二季業績，騰訊首席戰略官James Mitchell在分析員會議上，表示會繼續透過回購及派息回饋股東。
事實上，騰訊自南非大股東Naspers（南非：NPN）預告減持以來，已連環回購托價。由今年6月28日起，騰訊一度連續12個交易日回購，最後一次是7月14日斥資3.02億元，回購90萬股。後來因為進入30天靜默期，便禁止回購。
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