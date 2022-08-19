事實上，騰訊自南非大股東Naspers（南非：NPN）預告減持以來，已連環回購托價。由今年6月28日起，騰訊一度連續12個交易日回購，最後一次是7月14日斥資3.02億元，回購90萬股。後來因為進入30天靜默期，便禁止回購。

騰訊今天收報315元，升0.77%。

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