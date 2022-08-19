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騰訊績後斥3.51億回購 為靜默期後首次

騰訊（0700）收市後披露，今天在市場內回購111萬股，每股作價介乎313.2元至319.6元，涉資3.51億元。公司周三（17日）公布今年第二季業績，騰訊首席戰略官James Mitchell在分析員會議上，表示會繼續透過回購及派息回饋股東。