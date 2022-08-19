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米蘭站發盈警 上半年轉蝕最少1200萬元

米蘭站（1150）發盈警，預計截至今年6月底止將虧損最少1200萬元，對比去年同期賺960萬元。董事會表示，上半年轉蝕，主要因為按公允值計入損益的金融資產虧損淨額約1710萬元，去年同期則錄得收益淨額約1730萬元。