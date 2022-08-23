中國平安（2318）公布中期業績，主業壽險及健康險新業務價值按年下跌28.5%至195.73億元（人民幣，下同），相關首年保費按年下跌13.1%至761.32億元，新業務價值率亦按年下跌5.5個百分點，至25.7%。平保表示，下跌主要受疫情持續影響，居民消費意願減弱，長期保障型產品消費支出放緩，加上多個地區的線下展業活動影響。
平保純利為602.73億元，按年上升3.9%，撇除投資波動、一次性因素等的歸屬於母公司股東營運利潤為853.4億元，按年上升4.3%，每股中期股息按年上升4.5%至0.92元。
內地壽險業績與代理人數有較大關係，截至上半年末，平保個人壽險銷售代理按年減少四成至51.91萬人，月均代理人數按年下跌45.3%至51.4萬人，代理人渠道新業務價值按年跌30.6%至164.34億元。不過平保指其壽險改革已初具成效，，從較為單一的代理人渠道向四大渠道轉型，代理人人均新業務價值同比增長26.9%，13個月保單繼續率按年上升4.1個百分點。
險資投資表現方面，上半年總投資收益率為3.1%，按年下跌0.4個百分點，總投資收益為602.85億元，按年跌8.73%，其中淨已實現及未實現虧損為337.11億元，相對去年同期錄85.98億收益，主要受資本市場波動影響令投資收益承壓。不過平保去年為華夏幸福作出減值撥備，今年未有出現，投資資產減值損失今年只有0.5億元，相對去年同期錄201.12億元。
近月內房債務問題嚴重，平保披露截至上半年末，該行保險資金投資組合中不動產投資餘額為2228.33億元，在總投資資產中佔比5.2%，其中物權1,158.57億元，股權523.76億元，債權546億元。該行所持有的物權投資主要是有持續穩定回報的商辦收租型物業，符合保險資金長久期的資產配置原則，以匹配負債。其持有的股權投資中，約60%以項目公司股權形式投向收租型物權資產，該行將審慎研判內外部風險形勢，審慎開展不動產投資業務，提高資產質量。
平保科技業務的營運利潤按年下跌21.3%至49.09億元，主要盈利來源陸金所淨利潤按年跌16.2%至81.88億元，營業收入則按年增8.4%至326.04億元。受新冠肺炎疫情再度蔓延，對廣大小微企業主客戶的生產經營造成了嚴峻挑戰，零售信貸業務截至上半年，管理貸款30天以上逾期率為3.1%。
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