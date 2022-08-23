中國生物製藥（1177）公布截至6月底半年業績，期內收入按年升5.9%至151.9億元（人民幣，下同），不過受聯營公司科興拖累，股東應佔溢利大跌77.3%至19.2億元，每股基本盈利0.103元，每股派中期息6港仙，按年升兩倍。
期內集團主營業務收入皆上升，新產品收入升24.6%至66.1億元；抗腫瘤用藥收入升16.7%至49.6億元；創新藥收入升14.2%至34.9億元。不過，期內聯營公司科興的新冠疫苖銷量下降，使集團應佔聯營公司及一家合營公司盈利按年大跌93.4%至5.03億元。
中國生物製藥（1177）收報4.11元，跌1.68%。
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