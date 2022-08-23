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恒指公司：今年首7個月恒生旗艦指數ETF錄資金淨流入 科指增幅最大

恒指公司發表網誌，表示今年首7個月追蹤恒生旗艦指數（即恒生指數、恒生中國企業指數及恒生科技指數）的交易所買賣基金（ETF）資金出現淨流入，當中又以科指的增幅最大，或意味著投資者對高增長和創新公司的看法更趨樂觀正面。

恒指公司指出，截至7月底，上述三個指數的名義資產管理總額合計達378億美元，今年首7個月增長22%。恒指的AUM（資產管理總額）在首7個月增14%至238億；國指升17%至51億；科指更大增58%至90億美元。

除此以外，指數期貨交易量也顯示出市場對上述指數的關注度有所提升。恒指於今年首7個月的平均每日期貨交易量按年增長6%至17.5萬張；國指升38%至17.8萬張；科指更大增584%至6.5萬張。

 

 

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