moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

蘇新服務暗盤跌2.2% 每手帳面蝕95元

內地專注於長三角地區的物管股蘇新服務（2152）明天掛牌，以招股價下限8.6元定價，今日於富途暗盤跌2.2%，收報8.41元，以一手500股計，每手帳面蝕95元；於輝立跌1.3%，每手帳面蝕55元；以耀才收市無升跌。