文章日期：2022年8月23日 20:10
內地專注於長三角地區的物管股蘇新服務（2152）明天掛牌，以招股價下限8.6元定價，今日於富途暗盤跌2.2%，收報8.41元，以一手500股計，每手帳面蝕95元；於輝立跌1.3%，每手帳面蝕55元；以耀才收市無升跌。
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