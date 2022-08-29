文德華認為，下半年經營環境續具挑戰性，不過不同環境下對保險需求也持續增加，對下半年表現審慎樂觀，認為可以繼續強勁增長，將繼續推出新渠道和產品。上月本港酒店隔離要求放寬至三日，不過有意見擔心將令與內地免檢疫通關更困難，或不利保險內地訪客業務恢復，文德華表示，2020年疫情爆發前，該行約有四成業務來自內地訪客，任何當局有助達致無阻礙與內地或國際通關的措施，均利好其業務，保險業界會與所有相關部門合作，探討所有防疫策略的風險和機會。

去年底保監局引入保障型投資相連壽險（PLP）產品類別，匯豐保險推出全港首隻PLP產品，為銀行在2008年金融海嘯後再次推出投資相連保險產品（ILAS）。

保單持有人可在受保人65歲或之前的身故賠償為戶口價值的105%，但至少有相等於應繳保費總額的150%，200%或250%的身故賠償保額，相對於傳統投連險身故賠償多為戶口價值的105%，賠償會受投資波動所影響。

不過，PLP較傳統投連險會每年收取較高的保險費用(COI)，以45歲不吸煙男性為例，每1000元保障的每年費率為1.95元，較部分獨立購買的定期壽險保費貴。另外，PLP也會收取每年戶口價值的1.5%的保單費用。

匯豐保險香港產品業務主管張家俊表示，產品捕捉投資回報同時提供保障，並不適合所有客戶，市場有其他產品適合希望純粹投資的客戶。相對購買傳統投連險加上定期壽險，PLP可以方便客戶在65歲調整保額，一旦市况波動，投資價值跌至零也不會斷單。今年股債下跌，對於此時推出投連險會否反應不佳，張家俊認為計劃利用平均成本法長期投資，目前市况不是推出產品最重要考慮，而是期望客戶可盡早作出財務規劃。

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