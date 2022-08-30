招商局港口（0144）公布截至今年6月底止中期業績，期內收入65.08億元，按年升15%，股東應佔利潤為48.25億元，增長2.4%，股東應佔利潤經常性利潤49.74億元，按年上升9.8%，其中來自港口業務經常性利潤4為60.36億元，升35.7%。每股盈利1.2748元，較去年同期跌0.9%，中期股息維持每股22仙，可以股代息。
上半年完成集裝箱吞吐量6,628萬TEU，按年下降0.3%，其中中國內地、香港及台灣港口項目合共完成集裝箱吞吐量4,939萬TEU，按年降1.0%，主要由於期內疫情反覆造成持續性影響。
海外地區港口項目共完成集裝箱吞吐量1,689萬TEU，增長1.5%，主要受惠Terminal Link SAS以及集團主控的海外碼頭包括在斯里蘭卡的Colombo International Container Terminal Limited和巴西的TCP Participações S.A.的吞吐量增長。
期內完成散雜貨吞吐量2.69億噸，跌5.3%，其中中國內地港口項目共完成散雜貨吞吐量2.66億噸，倒退5.2%，主要由於各地疫情形勢不穩定帶來的影響。
招商局中午收報11.92元，績前跌1.7%。
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