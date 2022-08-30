moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

招商局港口半年核心多賺9.8% 中期息維持22仙

招商局港口（0144）公布截至今年6月底止中期業績，期內收入65.08億元，按年升15%，股東應佔利潤為48.25億元，增長2.4%，股東應佔利潤經常性利潤49.74億元，按年上升9.8%，其中來自港口業務經常性利潤4為60.36億元，升35.7%。每股盈利1.2748元，較去年同期跌0.9%，中期股息維持每股22仙，可以股代息。

上半年完成集裝箱吞吐量6,628萬TEU，按年下降0.3%，其中中國內地、香港及台灣港口項目合共完成集裝箱吞吐量4,939萬TEU，按年降1.0%，主要由於期內疫情反覆造成持續性影響。

海外地區港口項目共完成集裝箱吞吐量1,689萬TEU，增長1.5%，主要受惠Terminal Link SAS以及集團主控的海外碼頭包括在斯里蘭卡的Colombo International Container Terminal Limited和巴西的TCP Participações S.A.的吞吐量增長。

期內完成散雜貨吞吐量2.69億噸，跌5.3%，其中中國內地港口項目共完成散雜貨吞吐量2.66億噸，倒退5.2%，主要由於各地疫情形勢不穩定帶來的影響。

招商局中午收報11.92元，績前跌1.7%。

其他報道

四環醫藥中期少賺93% 中期息連特息派3.3分人幣

恒指半日跌179點 科指跌1.74% 齊失20天線

中信股份上半年多賺13%至501億 中期息增33%派0.2元

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.61%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 創逾一周高

中國四大資產管理公司據報無力救助內房

調查：中國清零政策令逾半數美企推遲或取消在華投資

王思聰退出萬達集團董事 曾在微博發文挑戰內地防疫政策而遭禁言

融創服務中期轉蝕 不派息 調整集資用途減收購

滬深三大指數近平開 人行開展50億人幣CBS操作

恒指高開39點 科指升0.24% 比亞迪升2.12%

聯儲局Kashkari對美股下跌感「高興」 稱不能重蹈70年代覆轍

港股ADR跌81點 夜期高水49點 美期亞股升 工中建行、百度碧桂園等業績

中美審計協議分歧 美證交發布13條自問自答

美股兩連跌見逾1個月低 道指跌184點兩日累挫1192點