上半年完成集裝箱吞吐量6,628萬TEU，按年下降0.3%，其中中國內地、香港及台灣港口項目合共完成集裝箱吞吐量4,939萬TEU，按年降1.0%，主要由於期內疫情反覆造成持續性影響。

海外地區港口項目共完成集裝箱吞吐量1,689萬TEU，增長1.5%，主要受惠Terminal Link SAS以及集團主控的海外碼頭包括在斯里蘭卡的Colombo International Container Terminal Limited和巴西的TCP Participações S.A.的吞吐量增長。

期內完成散雜貨吞吐量2.69億噸，跌5.3%，其中中國內地港口項目共完成散雜貨吞吐量2.66億噸，倒退5.2%，主要由於各地疫情形勢不穩定帶來的影響。

招商局中午收報11.92元，績前跌1.7%。

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