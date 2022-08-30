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金管局：提防騙徒訛稱在海外銀行以高息存款騙取金錢

金管局副總裁阮國恒在《匯思》撰文，提醒市民提防騙徒自稱財務「顧問」，聲稱可以代市民開設海外銀行戶口，藉此騙取金錢。部分「顧問」以高息作招徠，吸引市民存款，有市民誤信訛言，以為相關銀行實力雄厚可是，惟嚐過高息的甜頭後不久，存戶便不再收到任何利息，其後連本金也不能提取。

阮國恒指出，根據《銀行業條例》，只有獲金管局發出經營牌照的持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司，可以在香港經營銀行或接受存款業務。任何人或機構在未經金管局批准下，不能隨便自稱為「銀行」或接受公眾人士存款。市民如果對任何聲稱為銀行或邀請公眾存款的機構有所懷疑，應查證其真偽，如有需要，可向有關銀行核實，或到金管局網站或致電公眾查詢熱線查詢。

此外，阮國恒表示，即使境外銀行在香港獲批開設本地代表辦事處，其主要職責亦只限於與香港客戶之間的聯繫工作，而不可以從事任何銀行和接受存款業務。因此市民要小心，一些所謂「顧問」或中介聲稱自己代表海外銀行在香港進行銀行和接受存款業務，其實可能是騙徒進行未獲得批准的非法活動。

另外，針對在香港開設海外銀行戶口，阮國恒表示，如透過任何第三方開設銀行戶口或作出存款，市民必須提高警覺，並清楚了解當中所涉及的風險，特別是離岸存款並不受香港的存款保障計劃所保障，市民可向相關地區的監管機構查詢，了解海外存款的權益。

當局建議市民在開立銀行戶口前，應先核實任何聲稱為銀行或本地代表辦事處的機構的認可狀況，慎防墜入騙徒陷阱。對於一些聲稱極高利率的存款計劃，更須嚴加提防。如懷疑受騙，應從速報警處理。

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