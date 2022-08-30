阮國恒指出，根據《銀行業條例》，只有獲金管局發出經營牌照的持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司，可以在香港經營銀行或接受存款業務。任何人或機構在未經金管局批准下，不能隨便自稱為「銀行」或接受公眾人士存款。市民如果對任何聲稱為銀行或邀請公眾存款的機構有所懷疑，應查證其真偽，如有需要，可向有關銀行核實，或到金管局網站或致電公眾查詢熱線查詢。

此外，阮國恒表示，即使境外銀行在香港獲批開設本地代表辦事處，其主要職責亦只限於與香港客戶之間的聯繫工作，而不可以從事任何銀行和接受存款業務。因此市民要小心，一些所謂「顧問」或中介聲稱自己代表海外銀行在香港進行銀行和接受存款業務，其實可能是騙徒進行未獲得批准的非法活動。

另外，針對在香港開設海外銀行戶口，阮國恒表示，如透過任何第三方開設銀行戶口或作出存款，市民必須提高警覺，並清楚了解當中所涉及的風險，特別是離岸存款並不受香港的存款保障計劃所保障，市民可向相關地區的監管機構查詢，了解海外存款的權益。

當局建議市民在開立銀行戶口前，應先核實任何聲稱為銀行或本地代表辦事處的機構的認可狀況，慎防墜入騙徒陷阱。對於一些聲稱極高利率的存款計劃，更須嚴加提防。如懷疑受騙，應從速報警處理。

其他報道

四環醫藥中期少賺93% 中期息連特息派3.3分人幣

恒指半日跌179點 科指跌1.74% 齊失20天線

中信股份上半年多賺13%至501億 中期息增33%派0.2元

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.61%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 創逾一周高

中國四大資產管理公司據報無力救助內房

調查：中國清零政策令逾半數美企推遲或取消在華投資

王思聰退出萬達集團董事 曾在微博發文挑戰內地防疫政策而遭禁言

融創服務中期轉蝕 不派息 調整集資用途減收購

滬深三大指數近平開 人行開展50億人幣CBS操作

恒指高開39點 科指升0.24% 比亞迪升2.12%

聯儲局Kashkari對美股下跌感「高興」 稱不能重蹈70年代覆轍

港股ADR跌81點 夜期高水49點 美期亞股升 工中建行、百度碧桂園等業績

中美審計協議分歧 美證交發布13條自問自答

美股兩連跌見逾1個月低 道指跌184點兩日累挫1192點