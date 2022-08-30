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太平：內房美元債佔投資比例極小 過半達BB+以上

市場關注內險險資持有房地產風險，中國太平（0966）投資管理部總經理張作學表示，該行持有房地產投資皆可控。截至上半年底，其持有的中資房地產美元債券，佔整體投資組合極小，一半以上為BB+以上，另外其境內非標準債權投資中，有98%為AAA級，餘下2%為AA級。

張作學表示，太平持有房地產資產佔整體投資比例為5.7%，其中股、債和另類資產佔0.2%、1.3%和2.2%。該行投資性物業佔房地產投資2%，主要在一線城市和經濟發展二線城市核心區，目前出租率良好，為該行貢獻現金回報。

今年上半年確認投資減值35.58億港元，按年增加3.82倍，張作學表示，在充分消化風險後，下半年可取得較佳投資成績。今年股市下跌，該行持有部分股票價格下跌，因此出於較審慎反映經營狀况，對持續低於成本價股票作減值，不過認為以上股票長期有較佳投資價值，一旦回升可錄回撥。另外，該行對分類為持有至到期的債券提前減值，反映債市公充值變化，不過該部分其債券僅佔0.7%。

太平壽險新業務價值上半年按年跌11.1%至28.38億元人民幣，惟在第二季按年已增長14.7%，太保人壽總經理程永紅表示，今年業現將可繼續跑贏同業，該行將專注提升保險繼續率，該行13和25個月繼續率已高於保險假設，提高繼續率是增進新業務價值的較佳方法，另外亦針對成本效率和賠付後服務作出改進。

 

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