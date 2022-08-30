恒指今早高開39點，高位升39點，低位跌377點高低波幅417點。

恒指收市跌74點或0.37%，報19949點，大市成交金額961億元，較上日增加4.74%，是8月26日1027.78億元成交後最多；國指跌32點或0.47%，報6840點。恒生科技指數收報4227點，跌0.51%。

藍籌股成交金額399.34億元，佔大市成交41.55%；科指成份股成交金額238.24億元，佔大市成交24.79%；國指成份股成交金額350.06億元，佔大市成交36.42%。

友邦（1299）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌19隻升，46隻下跌，4隻無升跌。東方海外（0316）升2.49%，收報222.6元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌7.01%，收報38.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.05元，升5.25%；跌幅最大的是攜程（9961）收報213元，跌5.33%。

恒指10天線(19799.9點)、20天線(19896.58點)失而復得。科指10天線(4199.07點)失而復得，失守20天線(4252.23點)。

北水南下合計淨流出0.92億元，終止單日流。入南水北上合計淨流出49.8億元人民幣，終止連續3日流入。

午後消息股表現

合生創展（0754）停派中期息保留「十送一」紅股，半年核心跌9成。收報10.08元，跌1.37%。

碧桂園（2007）半年核心少賺68%停派中期息，錄淨匯兌虧損44.8億。收報2.49元，跌4.23%。

中升（0881）中期少賺7.3%，不派息。見52周低37.75元，收報38.45元，跌7.01%。

旭輝（0884）半年核心少賺45.6%，不派中期息。收報2.35元，跌8.56%。

日清食品（1475）半年少賺3.5%，不派中期息。收報6.37元，升0.31%。

招商局港口（0144）半年核心多賺9.8%，中期息維持22仙。收報12.02元，跌0.83%。

中國飛鶴（6186）上半年少賺40%，中期息0.1131元。收報6.4元，跌1.54%。

四環醫藥（0460）中期少賺93%，中期息連特息派3.3分人幣。收報1.01元，升1%。

中信股份（0267）上半年多賺13%至501億，中期息增33%派0.2元。收報8.18元，升1.11%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報2.74元，無升跌。百度（9888）收報146.3元，升0.34%。中銀香港（2388）收報27.25元，跌0.55%。建行（0939）見52周低4.8元，收報4.85元，跌0.21%。潤地（1109）收報32.05元，升0.31%。海底撈（6862）收報17.46元，跌1.24%。工行（1398）收報4元，跌0.25%。雅居樂（3383）收報2.54元，跌1.17%。國航（0753）收報6.22元，跌2.51%。東航（0670）收報2.75元，無升跌。南航（1055）收報4.22元，跌1.63%。萬科（2202）收報14.48元，升0.84%。中遠海控（1919）收報11.96元，升6.41%。中遠海運港口（1199）收報5.15元，跌0.19%。思捷（0330）收報1元，跌0.99%。香港科技探索（1137）收報4.73元，升1.5%。

智能手機需求疲軟，比亞迪電子（0285）半年少賺逾六成不派息。收報20.55元，升1.23%。

比亞迪（1211）受惠新能源汽銷售升，上半年多賺兩倍至36億人幣。收報263元，跌0.45%。

保利物業（6049）中期多賺28%至6.3億幣，不派息。收報43.35元，升8.24%。

農行（1288）：房企貸款風險目前已充分暴露，不會盲目斷貸。農行半年多賺5.45%，不派中期息。收報2.56元，跌0.78%。

建滔（0148）張國榮：冀內地政府給予商家更多空間，現金流充足待合併收購項目。收報24.55元，升11.85%。

蠟筆小新食品（1262）上半年盈轉虧，蝕4877萬人民幣。收報0.445元，升4.71%。

華眾車載（6830）上半年少賺兩成至2725.9萬人幣，不派息。收報2.57元，跌1.53%。

世文（0685）首季虧損收窄，不派息。見52周低0.25元，收報0.25元，無升跌。

檢疫酒店收入升帶動華大酒店（0201）上半年多賺11倍，不派中期息。創52周高，見0.165元，收報0.106元，升3.92%。

半年應收款增58%，新希望服務（3658）︰關聯方僅佔一成。收報1.85元，無升跌。

中國太平（0966）半年盈利倒退47%，不派中期息。收報8.02元，無升跌。

傳平保（2318）再出報告倡重組匯控，指重組工商和資本市場業務可釋放200億美元企業價值。收報45.95元，跌0.86%。

萬華（0426）首季虧損收窄，不派息。收報0.149元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，玄武雲（2392）創上市新高，見6.98元，收報6.7元，升3.88%；中國中免（1880）創上市新高，見176.8元，收報170元，跌2.19%；越秀地產（0123）創52周高，見10.28元，收報9.98元，升0.2%；新東方（9901）創52周高，見24.8元，收報23.45元，升6.59%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.154元，收報0.115元，跌19.58%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見18.28元，收報18.06元，升8.14%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；華大酒店（0201）創52周高，見0.165元，收報0.106元，升3.92%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.75元，收報0.78元，跌4.88%；融創服務（1516）低見2.51元，收報2.52元，跌5.62%；中國動向（3818）低見0.35元，收報0.35元，跌2.78%；中梁（2772）低見0.69元，收報0.7元，跌4.11%；中國新華教育（2779）低見0.94元，收報0.95元，跌12.04%；小鵬汽車（9868）低見70.8元，收報72.25元，跌1.1%；邁博藥業（2181）低見0.45元，收報0.52元，跌1.89%；鷹瞳科技（2251）低見14.48元，收報14.98元，跌3.1%；味千中國（0538）低見0.76元，收報0.76元，跌3.8%；小鵬（9868）低見70.8元，收報72.25元，跌1.1%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見1.29元，收報1.3元，跌2.26%；中華煤氣（0003）低見7.7元，收報7.79元，跌0.76%；天倫燃氣（1600）低見3.32元，收報3.69元，跌5.63%；粵海投資（0270）低見7.08元，收報7.1元，跌1.93%；光大水務（1857）低見1.46元，收報1.47元，跌0.68%；康希諾生物（6185）低見50.5元，收報50.75元，跌4.61%；醫思醫療（2138）低見5.4元，收報5.5元，無升跌；現代牙科（3600）低見2.08元，收報2.13元，跌0.47%；赤子城科技（9911）低見2.02元，收報2.08元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.5元，收報0.51元，跌3.77%。

異動股

上升異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.067元，升59.52%；新東方在線（1797）收報28.85元，升26.26%；樂享（6988）收報1.27元，升18.69%；偉俊集團控股（1013）收報0.054元，升14.89%；樂透互娛（8198）收報0.5元，升13.64%；迪臣發展（0262）收報0.077元，升13.24%；建滔集團（0148）收報24.55元，升11.85%；匯聚科技（1729）平上市高位2.34元，收報2.31元，升11.06%；朗詩綠色生活（1965）收報3.12元，升9.47%；金匯（8160）收報0.081元，升9.46%。

下跌異動股，包括，恒盛地產（0845）收報0.138元，跌21.59%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.154元，收報0.115元，跌19.58%；中國石墨（2237）收報1.12元，跌18.25%；開拓藥業（9939）收報0.68元，跌13.69%；中國新華教育（2779）創上市新低，見0.94元，收報0.95元，跌12.04%；普天通信（1720）收報0.17元，跌11.92%；雙財莊（2321）收報0.83元，跌11.7%；宏安地產（1243）創上市新低，見0.063元，收報0.064元，跌11.11%；環球實業科技（1026）收報0.116元，跌10.77%；歐化（1711）收報0.191元，跌9.48%；遠見控股（0862）收報0.125元，跌9.42%。

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