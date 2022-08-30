集團今年上半年營業額為19.22億元，按年增長26.6%；其中多媒體廣告收入按年升34.7%至6480萬元。另外，集團期內1P及3P業務整體毛利率及混合佣金率為23.5%，按年減少1個百分點。

HKTVmall的平均每日訂單量至今年6月為4.64萬張，上半年共有110.7萬名獨立客戶於HKTVmall購物，按年增加23.5%。

集團表示，雖然集團的GMV由今年2月高峰期的8.54億元回落至今年7月的6.31億元，但較去年7月仍升逾10%，反映網購受疫情刺激快速增長，即使疫情退卻仍有增長，對今年GMV可達至80億元的目標有信心。

此外，集團正擴建兩個第三方物流中心，將全力發展第三方物流服務，以及協助商戶建立獨立網店的方案服務，除了協助商戶建立自己網店，亦可在HKTVmall營運。

集團同時更新今年全年的業務目標，包括GMV確定為80億元，原定目標為80至85億元；配送成本佔GMV目標由12%至13.5%，下調至11.8%；市場推廣、宣傳及O2O門市營運開支比例亦調低至2%，帶動EBIDA佔GMV將由2%至2.5%，提升至4.5%至5%。

港科探索今日收市報4.73元，升1.5%。

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