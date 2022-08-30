文章日期：2022年8月30日 17:24
據聯交所資料顯示，比亞迪（1211）遭主要股東「股神」巴菲特減持。據巴菲特旗下巴郡申報，於上周三（24日）於場內減持133.1萬股比亞迪H股，每股平均價為277.1016元，套現約3.69億元，持股量降至2.19億股或19.92%，市值約582.54億元。
翻查資料，巴郡此前申報持有2.25億股或20.49%比亞迪H股股權，意味巴郡近期已累計減持約628.1萬股比亞迪H股，以今日收市價計，市值約16.52億元。
其他報道
中銀香港上半年純利升7% 維持派息0.447元
工行上半年純利增4.91%至1715.06億元人幣
台積電總裁：低端晶片短缺令供應鏈受阻
恒指跌幅收窄收市僅跌74點 科指跌0.5% 失守20天線
新東方在線颷兩成半 據報東方甄選近3個月GMV達20億人幣
滬深三大指數全日低收 滬指跌0.42%
合生創展停派中期息保留「十送一」紅股 半年核心跌9成
太平：內房美元債佔投資比例極小 過半達BB+以上
碧桂園半年核心少賺68%停派中期息 錄淨匯兌虧損44.8億
潘杰賢成立全新《壹蘋新聞網》 接收逾9成《台蘋》員工
中升中期少賺7.3% 不派息
旭輝半年核心少賺45.6% 不派中期息
金管局：提防騙徒訛稱在海外銀行以高息存款騙取金錢
招商局港口半年核心多賺9.8% 中期息維持22仙
中國飛鶴上半年少賺40% 中期息0.1131元
四環醫藥中期少賺93% 中期息連特息派3.3分人幣
恒指半日跌179點 科指跌1.74% 齊失20天線
中信股份上半年多賺13%至501億 中期息增33%派0.2元
滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.61%
港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 創逾一周高
中國四大資產管理公司據報無力救助內房