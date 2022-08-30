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「股神」巴菲特減持比亞迪133萬股 套現3.7億

據聯交所資料顯示，比亞迪（1211）遭主要股東「股神」巴菲特減持。據巴菲特旗下巴郡申報，於上周三（24日）於場內減持133.1萬股比亞迪H股，每股平均價為277.1016元，套現約3.69億元，持股量降至2.19億股或19.92%，市值約582.54億元。