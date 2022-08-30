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市場下行超預期 碧桂園CFO︰沒預判到如此寒冷 7月配股為回購債券

碧桂園（2007）在7月以「賤價」3.25元配售8.7億股，籌資不足28億元。在中期業績會上被問及此事時，集團首席財務官伍碧君坦言，很多投資者問為何「6塊不配3塊配」，是因為當時碧桂園的債券價格仍處八至九十元水平，亦需要保現金流、平衡財務報表的影響，故集團無進行動作。伍碧君指，管理層有預判市場下行，但沒預判到下行如此大，但「沒有預判到如此寒冷，當股價跌到3塊時，市場比較悲觀，銷售也不知何時回暖」，而當時碧桂園的債券已去到20至30元水平，故進行了配股，並用於債券回購上，藉此對財務報表進行修復。

今次集團不派中期息，伍碧君表示，因為目前市場仍比較不確定，市場銷售沒有穩定下來，認為對股東利益最大化是將資金用在合適的地方上，如維護債券市場，進行回購動作等，用在合適的位置上是有利於股東的操作。

談到碧桂園的利潤指標如毛利率一直下行，最新由去年底的17.7%，降至上半年的10.6%。伍碧君指出，目前利潤率下滑比較厲害，主要受2017至19年間市場好時所拿的地塊地價較高，這些地塊現在部分進入結算期，加上公司處置沉澱資產影響。

她指，目前「還不能說到底（利潤情況），市場及行業出清還沒有完全見底，同行還在出清中，銷售也沒有穩定下來，故對利潤率還有一定沉壓，但底部在開始突顯。

談到三道紅線方面，總裁莫斌指將在2023年中期前從黃檔變結檔，達成三道紅線。上半年集團淨負債率48.1%，資產負債率72.1%。他又指，對未來仍有信心，碧桂園亦將自身的財務預算由今年6月份做到明年6月，相信屆時市場將回復至健康。他又在業績會上向投資者致歉，指下一步在市場分析、政策研判、冷靜投資、區域布局等會進一步加強，希望投資者放心。

伍碧君則就指，集團一年內債務體量不大，僅約150億元。當中下半年有兩筆信用債約40億元人民幣、海外債亦有約40億元人民幣。

 

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