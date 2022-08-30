今次集團不派中期息，伍碧君表示，因為目前市場仍比較不確定，市場銷售沒有穩定下來，認為對股東利益最大化是將資金用在合適的地方上，如維護債券市場，進行回購動作等，用在合適的位置上是有利於股東的操作。

談到碧桂園的利潤指標如毛利率一直下行，最新由去年底的17.7%，降至上半年的10.6%。伍碧君指出，目前利潤率下滑比較厲害，主要受2017至19年間市場好時所拿的地塊地價較高，這些地塊現在部分進入結算期，加上公司處置沉澱資產影響。

她指，目前「還不能說到底（利潤情況），市場及行業出清還沒有完全見底，同行還在出清中，銷售也沒有穩定下來，故對利潤率還有一定沉壓，但底部在開始突顯。

談到三道紅線方面，總裁莫斌指將在2023年中期前從黃檔變結檔，達成三道紅線。上半年集團淨負債率48.1%，資產負債率72.1%。他又指，對未來仍有信心，碧桂園亦將自身的財務預算由今年6月份做到明年6月，相信屆時市場將回復至健康。他又在業績會上向投資者致歉，指下一步在市場分析、政策研判、冷靜投資、區域布局等會進一步加強，希望投資者放心。

伍碧君則就指，集團一年內債務體量不大，僅約150億元。當中下半年有兩筆信用債約40億元人民幣、海外債亦有約40億元人民幣。

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