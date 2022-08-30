富途（美：FUTU）公布第二季業績，截至6月底止，集團收入按年升10.8%至17.5億元，美國非公認會計原則計量（Non-GAAP）淨利潤升25.1%至6.9億元。三大業務方面，交易佣金及手續費收入按年升29.6%至10.3億元，利息收入按年升1.7%至6.2億港元，其他收入包括財富管理、企業服務業務等，按年大跌45.2%至9250萬元。
財富管理業務方面，截至第二季，富途有資產客戶總數按年增長38.6%至138.7萬，按季增長4.6%。客戶資產按季增長12.3%至4336億元，期內客戶留存率創新高，達98.6%。此外，富途大象財富資產管理規模按年增長58.8%至218.7億元；持倉人數按年增長1.7倍至20.3萬人。
企業服務方面，富途累計為276家企業提供IPO分銷及IR服務，按年增長48.4%；ESOP期權管理累計簽約客戶數達519家，較首季增加60間，按年增長97.3%。
截至期末，富途牛牛和moomoo App註冊用戶數按年升20%至1860萬，按季增長50萬；富途開戶客戶數按年增長30.5%至302萬，按季增長3.8%，客戶規模持續擴張。
富途控股創辦人兼董事長李華表示，期內香港市場滲透率穩步提升，穩居行業龍頭地位。未來將繼續深耕香港市場，推進國際化戰略。
其他報道
市場下行超預期 碧桂園CFO︰沒預判到如此寒冷 7月配股為回購債券