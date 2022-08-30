集團未來18至24個月將力推獨立網店方案，周慧晶解釋，雖然現時不少品牌已使用相關服務商，不過集團與商戶對話後，理解商戶發展網店亦面對很多難題，服務商只提供軟件，商戶需要大量廣告投入吸引新客，亦有很多失敗例子。她相信，商戶使用集團的服務可更方便地開設網店，亦有更多的支持，包括HKTVmall的大數據，將活躍用戶引流至商店。同時，集團將提供第三方物流服務，用戶不需自行尋找物流伙伴，未來更會達至翌日送貨，可幫助商戶更好地發展線上業務。

第三方物流服務方面，集團再於青衣租用一個物流中心，投入1億元發展自動化倉儲系統，計劃在明年達至12小時送貨，覆蓋超過10萬件產品。

至於集團旗下Shoalter業務印尼項目及EESE連續觸礁，行政總裁（國際業務）劉志剛表示，集團在兩個項目主要提供技術方案，合作後明白到拍檔的營運及商業能力亦很重要，未來如有強勁的客戶亦會繼續合作。

HKTV極速送業務在上半年發展至濕貨街市，周慧晶表示，有見其他競爭對手餐廳外送的發展出色，集團避免在餐廳領域競爭，期內已在5個地區推出濕貨街市送貨服務，客戶反應很好，將繼續測試及調整業務。

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