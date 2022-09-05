恒指今早低開153點，見全日高位，早市最多跌387點見全日低位，午後變動不大，全日高低波幅234點

恒指收市跌226點或1.16%，報19225點，大市成交金額984億元，較上日減少10.67%，是8月30日961.38億元成交後最少；國指跌94點或1.42%，報6577點。恒生科技指數收報4063點，跌1.92%。

藍籌股成交金額492.22億元，佔大市成交50.02%；科指成份股成交金額237.56億元，佔大市成交24.14%；國指成份股成交金額399.87億元，佔大市成交40.63%。

藍籌19隻升，53隻下跌，1隻無升跌。神華（1088） 升3.83%，收報25.75元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌7%，收報14.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報23.85元，升1.71%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報135.5元，跌6.87%。

恒指續低於10天線(19711.21點)。科指續低於10天線(4190點)。

北水南下合計淨流入28.84億元，終止單日流出，淨流入金額是8月1日33.16億元後最多。南水北上合計淨流出76.15億元人民幣，較上日增加101.3%，連續第3日流出，累計流出122.4億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.99%，低見19064.79點，是3月16日18584.04點後最低。今日收市報19225.7點，是3月15日後收市新低，當日報18415.08點。連跌3日，累計跌728.69點，對上一次連跌3日是8月24日。

科指曾跌最多2.84%，低見4025.95點，是8月24日4012.51點後最低。今日收市報4063.91點，是8月24日後收市新低，當日報4026.45點。連跌3日，累計跌209.77點，對上一次連跌3日是8月22日。

國指曾跌最多2.27%，是8月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.15%。今曾低見6520.83點，是5月10日6479.21點後最低。今日收市報6577.53點，是8月24日後收市新低，當日報6565.69點。連跌3日，累計跌287.59點，對上一次連跌3日是8月24日。

券商料合景悠活（3913）將增合景泰富（1813）應收撥備。合景悠活創上市新低，見1.14元，收報1.16元，跌5.69%。合景泰富（1813）見52周低1.32元，收報1.36元，跌0.73%。

傳理想ONE降價2萬兼10月停產，理想（2015）：消息屬實。收報106.2元，跌2.48%。

洪九果品（6689）上市，定價40元。創上市新高，見41.2元，收報40元，無升跌。

康希諾（6185）吸入式新冠疫苗獲准緊急使用。收報53.5元，升7%。

眾安銀行再獲注資逾8億元，百仕達（1168）成單一大股東。收報0.218元，跌0.91%。

美團（3690）王興沽1.3萬股美團B類，套現240萬作公益用。收報173.6元，跌1.48%。

數碼通（0315）全年少賺5％，漫遊業務回升，期未ARPU升5％至213元。收報4.21元，升2.18%。

股神再沽171萬股比亞迪（1211），套現4.5億，持股降至18.87%。收報215元，跌5.87%。其他車股亦向下，吉利（0175）收報14.08元，跌7%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見63.7元，收報64元，跌4.19%；理想汽車（2015）收報106.2元，跌2.48%；蔚來集團（9866）收報135.5元，跌6.87%。

破頂股表現

破頂股包括，兗煤（1171）創上市新高，見35.75元，收報35.45元，升12.18%；蘇新服務（2152）創上市新高，見8.66元，收報8.61元，升1.06%；洪九果品（6689）創上市新高，見41.2元，收報40元，無升跌；新東方在線（1797）創52周高，見36.45元，收報28.6元，跌15.88%；寶光實業（0084）創52周高，見0.103元，收報0.061元，跌8.96%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.71元，收報5.55元，跌0.72%；中國財險（2328）創52周高，見8.78元，收報8.72元，升1.16%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.52元，收報0.56元，跌21.13%；佳兆業美好（2168）低見2.82元，收報2.9元，跌3.01%；世茂服務（0873）低見1.86元，收報1.88元，跌9.18%；合景悠活（3913）低見1.14元，收報1.16元，跌5.69%；金科服務（9666）低見8.33元，收報8.35元，跌4.46%；康橋悅（2205）低見1.93元，收報1.93元，跌10.65%；京城佳業（2210）低見4.03元，收報4.03元，跌2.42%；禹洲（1628）低見0.315元，收報0.32元，跌1.54%；龍光地產（3380）低見0.67元，收報0.67元，跌16.25%；時代中國（1233）低見1.05元，收報1.05元，跌7.08%。

98隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見0.93元，收報0.94元，跌3.09%；合生（0754）低見9.37元，收報9.63元，跌2.33%；信利國際（0732）低見1.48元，收報1.49元，跌6.88%；信德（0242）低見1.26元，收報1.26元，跌1.56%；東風集團股份（0489）低見4.84元，收報4.85元，跌2.02%；中華煤氣（0003）低見7.41元，收報7.44元，跌0.93%；粵海投資（0270）低見6.98元，收報7元，跌1.27%；光大水務（1857）低見1.44元，收報1.45元，跌2.03%；藥明康德（2359）低見80.7元，收報81.15元，跌3.45%；君實生物（1877）低見26.7元，收報27.6元，跌2.3%。

異動股

上升異動股，包括，香港航天科技（1725）收報16.2元，升75.14%；慕容家居（1575）收報0.201元，升12.29%；兗煤（1171）創上市新高，見35.75元，收報35.45元，升12.18%；山東墨龍（0568）收報3.09元，升11.96%；中遠海能（1138）收報6.84元，升10.5%；中煤能源（1898）收報7.69元，升8.31%；伊泰（3948）收報12.7元，升8.18%；太陽國際（8029）收報0.28元，升7.69%；南方通信（1617）收報0.119元，升7.21%；中海油服（2883）收報8.6元，升7.1%；環球實業科技（1026）收報0.121元，升7.08%。

下跌異動股，包括，藥明巨諾（2126）創上市新低，見4.1元，收報4.26元，跌29.93%；陸慶（8052）收報0.036元，跌28%；鑫苑服務（1895）創上市新低，見0.52元，收報0.56元，跌21.13%；天立教育（1773）收報1.14元，跌20.83%；威雅利（0854）見52周低3.23元，收報3.25元，跌19.35%；金匯（8160）收報0.088元，跌18.52%；龍光地產（3380）創上市新低，見0.67元，收報0.67元，跌16.25%；新東方在線（1797）創52周高，見36.45元，收報28.6元，跌15.88%；協鑫新能源（0451）見52周低0.072元，收報0.072元，跌15.29%；萬華媒體（0426）收報0.128元，跌14.09%。

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