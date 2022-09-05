碧瑤政府合約比例達60%，公營機構15%，私人企業20%，隨著更多私企有意發展ESG，問及未來私企佔比目標。 吳玉群認為公司一直注重私人市場，希望在固有服務下，為私企推出增值服務。她又表示，不會放棄政府合約，就合約比例而言，政府合約額較大，有一定份量，私企短期內難超越。

集團主席吳永康又表示，公司為政府提供主要服務為民生類，隨著未來都市發展需求，政府比例必定再增長。吳永康認為，未來ESG服務以質素為先，需求智能化、數字化和更多數據分析等，這亦正是私企需求；公司正加強該方面能力，提升市場競爭力。

談及酒店檢疫清潔，吳玉群認為，港府最近縮短檢疫期，檢疫酒店客人周轉率增加，對酒店檢疫清潔業務影響不大。她續指，上半年檢疫酒店帶動毛利率增加，並強調這只是其中一個原因，另外中標更多高毛利率合約亦推動整體毛利率表現。她又表示，若日後本港疫情穩定，不需檢疫酒店，由於檢疫酒店清潔合約佔比不大，相信對毛利率影響亦不大。

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