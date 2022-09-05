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碧瑤綠色：固體廢物收費計劃影響正面  私企ESG以增值服務為主

碧瑤綠色（1397） 上半年獲得新合約金額達34億元，按年升六成，創新高，集團展望下半年及日後年度，將迎接可觀收益增長。談及政府明年將推出的都市固體廢物收費計劃，行政總裁吳玉群認為，對公司有正面影響，碧瑤現時亦正發展回收業務，預計計劃推出後，可回收量會增加，回收物亦會於源頭進行垃圾分類，更多個人參與垃圾分類，助公司日後節省成本。

碧瑤政府合約比例達60%，公營機構15%，私人企業20%，隨著更多私企有意發展ESG，問及未來私企佔比目標。 吳玉群認為公司一直注重私人市場，希望在固有服務下，為私企推出增值服務。她又表示，不會放棄政府合約，就合約比例而言，政府合約額較大，有一定份量，私企短期內難超越。

集團主席吳永康又表示，公司為政府提供主要服務為民生類，隨著未來都市發展需求，政府比例必定再增長。吳永康認為，未來ESG服務以質素為先，需求智能化、數字化和更多數據分析等，這亦正是私企需求；公司正加強該方面能力，提升市場競爭力。

談及酒店檢疫清潔，吳玉群認為，港府最近縮短檢疫期，檢疫酒店客人周轉率增加，對酒店檢疫清潔業務影響不大。她續指，上半年檢疫酒店帶動毛利率增加，並強調這只是其中一個原因，另外中標更多高毛利率合約亦推動整體毛利率表現。她又表示，若日後本港疫情穩定，不需檢疫酒店，由於檢疫酒店清潔合約佔比不大，相信對毛利率影響亦不大。

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