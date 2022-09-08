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恒指半日跌74點 科指升0.05% 嗶哩嗶哩升4.25%

外圍回穩，美期變動不大，亞股普遍上升，A股港股則逆市向下，恒指今早低開0.46點，高位升31點，低位跌124點，半日高低波幅156點。

恒指半日跌74點或0.39%，報18969點，大市成交金額399億元；國指跌25點或0.39%，報6487點。恒生科技指數收報4015點，升0.05%。

藍籌股成交金額144.99億元，佔大市成交36.33%；科指成份股成交金額83.62億元，佔大市成交20.95%；國指成份股成交金額126.75億元，佔大市成交31.76%。

藍籌23隻升，49隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升2.27%，收報92.4元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌5.48%，收報3.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報183.8元，升4.25%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報12.94元，跌2.71%。

恒指續低於10天線(19558.86點)。科指續低於10天線(4156.07點)。

北水南下合計淨流入5.16億元，較上日減少38.06%，連續第4日流入，累計流入51.82億元，對上一次連續4日淨流入是8月15日。南水北上合計淨流出9.96億元人民幣，較上日減少70.49%，連續第6日流出，累計流出205.08億元。

宏光半導體（6908）伙協鑫（3800）大股東朱共山家族信託，發展氮化鎵功率芯片應用。收報3.9元，升1.3%。

騰訊（0700）2%股份轉入CCASS。收報304.2元，跌2.37%。

公司公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報183.8元，升4.25%。新地（0016）收報94.5元，升0.96%。

新城發展（1030）8月合同銷售額按年跌46.5%。收報2.62元，跌1.13%。

中駿（1966）8月合同銷售額按年跌56%。平上市低位0.63元，收報0.64元，跌3.03%。

蔚來（9866）第二季虧損擴大至27.5億人幣，料第三季交付3.3萬輛。收報138元，升0.44%。

東亞（0023）派特別息0.48元。收報9.92元，升2.59%。

萬國數據（9698）考慮在新加坡第二上市。收報22.25元，跌1.77%。

破頂股表現

破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見40.9元，收報40.75元，升8.52%；洪九果品（6689）創上市新高，見43.6元，收報41.05元，升2.5%；遊萊互動（2022）創52周高，見0.133元，收報0.082元，升17.14%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%；大唐發電（0991）創52周高，見1.94元，收報1.9元，升2.15%；華電國際（1071）創52周高，見3.85元，收報3.78元，升1.61%；泰和小貸（1915）創52周高，見2.98元，收報2.98元，升4.2%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.75元，收報2.75元，跌1.79%；時代中國（1233）低見1.04元，收報1.07元，跌1.83%；藥明巨諾（2126）低見3.94元，收報4.04元，跌4.04%；兆科眼科（6622）低見2.83元，收報2.88元，升1.05%；雲頂新耀（1952）低見10.34元，收報10.4元，跌1.14%；騰盛博藥（2137）低見6.23元，收報6.28元，跌1.57%；新華保險（1336）低見16.98元，收報17元，跌2.41%；微博（9898）低見140.1元，收報143.2元，升1.42%；醫渡（2158）低見6.11元，收報6.17元，跌1.44%；民行（1988）低見2.42元，收報2.42元，跌0.82%。

52隻股份創52周低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.16元，收報0.16元，無升跌；丘鈦（1478）低見4.06元，收報4.09元，跌2.15%；信德（0242）低見1.25元，收報1.26元，升0.8%；東風集團股份（0489）低見4.8元，收報4.83元，跌0.21%；中華煤氣（0003）低見7.32元，收報7.34元，跌0.54%；君實生物（1877）低見26.5元，收報26.55元，跌4.67%；復星醫藥（2196）低見20.35元，收報20.4元，跌6.64%；醫思醫療（2138）低見4.95元，收報5.09元，升2%；普華和順（1358）低見0.7元，收報0.7元，跌7.89%；現代牙科（3600）低見2元，收報2.02元，跌1.94%。

異動股

上升異動股，包括，明發（0846）收報0.34元，升28.3%；盛業控股（6069）見52周低4.96元，收報6.08元，升20.16%；泰凌醫藥（1011）收報0.113元，升17.71%；遊萊互動（2022）創52周高，見0.133元，收報0.082元，升17.14%；愛高集團（0328）收報0.064元，升16.36%；偉立（2372）收報0.52元，升14.29%；成實外教育（1565）收報0.177元，升10.63%；晶門半導體（2878）收報0.63元，升8.62%；中國環保科技（0646）收報0.76元，升8.57%。

下跌異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.25元，跌13.79%；塗鴉智能（2391）創上市新低，見8.09元，收報8.71元，跌11.12%；上置集團（1207）收報0.024元，跌11.11%；再鼎醫藥（9688）收報34.65元，跌10.81%；佳源服務（1153）收報0.48元，跌9.43%；德銀天下（2418）創上市新低，見0.96元，收報1.01元，跌9.01%；米蘭站（1150）收報0.224元，跌8.57%；維達（3331）收報20.5元，跌8.48%；易緯集團（3893）收報0.33元，跌8.33%；德永佳集團（0321）見52周低1.27元，收報1.27元，跌7.97%；普華和順（1358）見52周低0.7元，收報0.7元，跌7.89%。

 

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