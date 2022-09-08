在7月底，本地傳媒曾報導指，中國恒大為自救正尋求標售灣仔的中國恒大中心全幢商廈，市場估值約90億元。其後，更罕有獲長實 （01113）確認已入標該項目。

中國恒大的債主之一美國資產管理公司橡樹資本今年初已委任接管人接管中國恒大的元朗和生圍「皇宮屋」地皮項目，但當時外電引述消息人士指，即使在債權人委任接管人後，恒大仍可以繼續出售該幅地皮，又指出委任接管人不會對公司重組帶來影響。

不過市傳該地皮放售反應冷淡，過去則傳出中國恒大在恒地（0012）手上以47.05億元接手項目後，已花近42億元補地價，連同其他費用投資近89億元。雖然公司曾以80億元的蝕本價暗盤標售，惟仍未獲接洽。今次中國恒大中心的標售則暫時仍未公布結果，未知若遭債權人申請接管是否有影響。

此外，中國恒大在本月5日獲高等法院批准將其清盤呈請聆訊延至今年11月7日後，集團今日公告，獲高等法院的通知，該呈請的聆訊日期已押後至今年11月28日。

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