中國恒大（3333）債務爆煲後，繼集團位於元朗和生圍的「皇宮屋」地皮發展項目遭債權人接管後，據公司註冊處資料顯示，在9月6日，持有灣仔中國恒大中心的項目公司Pioneer Time Investment Limited」最新一份遞交存檔文件為「 委任接管人或經理人通知書」，意味該項目或亦遭債權人申請接管。
在7月底，本地傳媒曾報導指，中國恒大為自救正尋求標售灣仔的中國恒大中心全幢商廈，市場估值約90億元。其後，更罕有獲長實 （01113）確認已入標該項目。
中國恒大的債主之一美國資產管理公司橡樹資本今年初已委任接管人接管中國恒大的元朗和生圍「皇宮屋」地皮項目，但當時外電引述消息人士指，即使在債權人委任接管人後，恒大仍可以繼續出售該幅地皮，又指出委任接管人不會對公司重組帶來影響。
不過市傳該地皮放售反應冷淡，過去則傳出中國恒大在恒地（0012）手上以47.05億元接手項目後，已花近42億元補地價，連同其他費用投資近89億元。雖然公司曾以80億元的蝕本價暗盤標售，惟仍未獲接洽。今次中國恒大中心的標售則暫時仍未公布結果，未知若遭債權人申請接管是否有影響。
此外，中國恒大在本月5日獲高等法院批准將其清盤呈請聆訊延至今年11月7日後，集團今日公告，獲高等法院的通知，該呈請的聆訊日期已押後至今年11月28日。
其他報道
宏光半導體伙協鑫大股東朱共山家族信託 發展氮化鎵功率芯片應用
港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉升至1.946% 創兩年半高
A股個別發展 上證開市跌0.02% 人民幣中間價大幅強於市場預期
港股ADR升12點 夜期高水39點 美期亞股升 新地、嗶哩嗶哩業績