香港投資基金公會今（8日）公布新一份有關較高收入的港人對投資前景調查，發現他們期望未來12個月的投資回報方面，與過去12個月比較更為進取。投資基金委員會主席鄒建雄表示，數據仍大部份集中「5%至20%」的投資回報預期，當中「10%至20%」選項由23%增至27%。
鄒續指，受訪者預期未來3個月在香港和內地的投資前景較悲觀，因疫情影響仍持續，最新的投資狀況也較去年大跌。惟他強調，投資者較悲觀並非缺乏現金，相反他們現時持有很多現金，只是觀望一個較有利的投資時機才入市。
鄒解釋，香港和內地目前受疫情所限，股市方面的表現較為疲軟，導致投資者態度較為審慎，但香港是對外型經濟，倘要投資者回復信心入市，須盡快解決疫情、通關和隔離措施的問題。否則他憂慮更多人才轉移至已放寬防疫措施的新加坡，影響更長遠。
投資基金委員會會計主席吳家俐補充，本地投資氣氛近兩月見好轉，因大部份股票市場都正在調整，在估值較平的情況下便有意入市，因目前通脹問題有機會蠶蝕現金。
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