《華爾街日報》引述知情人士報道，由於用戶增長放緩，網上串流平台Netflix（美︰NFLX）正評估各項業務，擬採取一連串措施以減低成本，包含縮減房地產規模、限制企業投資、控制雲端計算成本，以及聘僱更多年資較淺的員工。
Netflix 表示，由於競爭加劇，公司在6月份的季度失去近100萬用戶。該公司今年已經裁員400多名員工，並表示將穩定地在新電影和電視節目投放資金，惟隨着公司實施更嚴格的財務守則，正深入地削減成本，觸及大部分業務。
據悉，Netflix正試圖與長期的雲端計算合作伙伴亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）旗下AWS商討，更好地控制不斷上漲的雲端計算成本。Netflix目標為在未來三年內，將全球用戶群增加到多達5 億戶，以防止成本上脹。
知情人士表示，Netflix過往通常招聘經驗豐富的員工，尤其是工程方面的員工，但目前公司擴大「新興人才」招聘計劃，招聘更多初級員工，從實習生到應屆大學畢業生。這一變化意味着公司將可以減少某些職位薪水支出，並確保熟練的員工可以專注於複雜任務。
Netflix將關閉美國猶他州鹽湖城的辦公室，並已告知當地員工改為遠距工作；公司也將關閉位在加州洛斯加托斯（Los Gatos）和洛杉磯的辦公空間。此外，Netflix的成本節約措施也延伸至軟件和技術費用領域，有消息指，Netflix在今年削減內部開發用於製作原創內容軟件的部分投資。
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