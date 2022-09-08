安永與城市土地學會發布《大灣區房地產科技白皮書》，在發布會上，問到過往數年內房水緊下會否縮減對發展房地產科技及數字化轉型的投資時，城市土地學會大灣區主席王承偉指出，目前行業傳統「跑馬圈地」的模式不再，難再單靠「買地賣地起樓」的傳統模式競爭，利潤率只會愈來愈細。為了生存、為保優勢，只要房地產科技能幫到「慳錢起貨」，發展商反願意加大及加快投資。
他指，以往行業對科技投資集中在大數據等環節，但現時投資已明顯放緩，市場調研亦「遲啲先，等市場回暖再做」。相反，為了節省人工及材料成本，加上配合內地的零碳、減排政策，不能再為了節省成本用較差的材料，而是要實際減排下，只要房地產科技能確保「做快做平、安全環保」，在開發商立場都樂意加大投資。而在新冠疫情下，過去數年至今，內地以物流地產行業最受資金追捧。
此外，安永大灣區戰略與交易服務合夥人陳恆澤強調，企業的數字化轉型或房地產科技發展都需要由頂層思維開始，目前很多企業都已由第二代或第三代經營，或引入專業人士管理，故在這些範疇投資亦抱相當正面的看法。而受訪企業包括房企、資金方或相關企業，多認為不論市場環境，對於投資房地產科技持正面看法，認為對生意及行業均有好處。
是次該白皮書的數據來自84家企業管理層的問卷調查，以及21家企業高管定性訪談等。
其他報道
新地全年少賺4% 基礎盈利287.3億 遜預期 末期息3.7元
恒指收市跌189點見半年新低 6日累跌1099點 成交近1個月最少
衛龍擬10月港IPO 集資39億