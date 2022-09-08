他指，以往行業對科技投資集中在大數據等環節，但現時投資已明顯放緩，市場調研亦「遲啲先，等市場回暖再做」。相反，為了節省人工及材料成本，加上配合內地的零碳、減排政策，不能再為了節省成本用較差的材料，而是要實際減排下，只要房地產科技能確保「做快做平、安全環保」，在開發商立場都樂意加大投資。而在新冠疫情下，過去數年至今，內地以物流地產行業最受資金追捧。

此外，安永大灣區戰略與交易服務合夥人陳恆澤強調，企業的數字化轉型或房地產科技發展都需要由頂層思維開始，目前很多企業都已由第二代或第三代經營，或引入專業人士管理，故在這些範疇投資亦抱相當正面的看法。而受訪企業包括房企、資金方或相關企業，多認為不論市場環境，對於投資房地產科技持正面看法，認為對生意及行業均有好處。

是次該白皮書的數據來自84家企業管理層的問卷調查，以及21家企業高管定性訪談等。

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