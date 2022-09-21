中國恒大（3333）公布，今年1月至8月，集團實現合約銷售金額181.58億元（人民幣，下同），合約銷售面積194.98萬平方米。
截至目前為止，集團保交樓項目共706個，已復工項目668個，未復工項目38個。已復工的668個項目當中，有606個項目達到正常施工水平，其餘62個項目正在恢復正常施工過程中。
恒大汽車（0709）方面，集自主研發的新能源汽車恒馳5在今年9月16日正式量產，並將於10月開始交付。
至於恒大物業（6666），截至2022年8月31日，在管面積約4.8億平方米，覆蓋22個省，5個自治區，4個直轄市及香港，超過310個城市，管理項目2,541個，向320多萬户住户提供物業管理服務。其中，本年度新拓展第三方開發商開發的物業項目255個，合約面積約2,400萬平方米，在管面積約1,600萬平方米。
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