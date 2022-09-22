AllianceBernstein高級美國經濟學家Eric Winograd表示，「在聲明和預測中看到的大部分與預期相符。不過，我認為經濟預測仍然過於樂觀。美聯儲仍然預測失業率只會上升至4.4%，僅僅微幅高於長期中性水平。我懷疑失業率如此幅度的溫和上升是否足以壓低通脹。話雖如此，他們顯然對通脹非常緩慢地恢復到目標水平感到滿意，他們的預測顯示直到2025年通脹才會回到2%」。

Wells Fargo Investment Institute高級全球市場策略師Sameer Samana表示，「看起來，一方面，市場在努力應對年底時利率更高的可能性，另一方面在評估更早完成大部分加息周期的可能性。雖然利率並不利好，但市場驅動力量能夠從美聯儲政策回歸到宏觀/基本面/估值等因素會有一些好處。而且，在政策決定公布之後，納斯達克/增長股遭遇最嚴重拋售並不令人奇怪，因為它們面臨最嚴峻的估值重新定價逆風，尤其是非必需消費品類增長股，而必需消費品股/防禦類股則表現較好。我認為，有理由說政策決定相比於預期略微鷹派，但市場之前已經預料到美聯儲寧可失之強硬」。

Academy Securities宏觀策略主管Peter Tchir表示，「點陣圖和其他數據是精心計劃的，以傳達信息：今年會有更多加息，明年加息比不加的可能性更大。但是你看，通脹下降，沒有真正的經濟衰退，甚至失業率也沒有攀升太高。如果鮑威爾堅持這個腳本，股市將走低，年內低點將受到考驗」。

First Citizens Bank Wealth Management市場和經濟研究主管Phillip Neuhart表示，「正如預期的那樣，美聯儲將聯邦基金利率上調75個基點。面對持續高企的通脹，美聯儲正在採取激進行動來放緩經濟，從而遏制物價上漲。由於美聯儲在努力抑制經濟增長而又不過度行動之間進行微妙的平衡，我們繼續預計市場會進一步波動」。

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