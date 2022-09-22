moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

儲局偏鷹 美股見兩個月低 道指收跌522點 債息倒掛見22年最闊

聯儲局加息75基點，點陣圖較市場預期更為鷹派，顯示緊縮之路還遠未到，美股下跌。2年期美債息自2007年以來首次升至4%，收市上漲8.19個基點，報4.0484%。隔夜中概股指數創逾兩個月來最大跌幅。

美2年期10年期債息倒掛曾擴大至53.919基點，是8月10日後最闊，收市計是2000年4月10日後收市價最闊。道指曾跌最多1.71%，低見30181.99點，是7月14日後最低。收市價則是6月17日後收市新低。兩日累跌835.9點。標指曾跌最多1.72%，低見3789.49點，是7月14日後最低，收市價則是6月30日後收市新低，兩日累跌109.96點。納指曾跌最多1.8%，低見11218.99點，是7月14日後最低，收市價則是7月1日後收市新低，兩日累跌314.83點。

道瓊斯工業平均指數收跌522點，跌幅1.71%，報30183點。標普500指數收跌66點，跌幅1.72%，報3789點。納斯達克綜合指數收跌204點，或1.8%，報11220點。

聯合健康跌2.05%，報512.08美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低70點，而Walmart升0.91%，報134.77元，貢獻道指8點。

科技股方面，蘋果收市報153.72元，跌2.02%，谷歌母公司Alphabet收市報99.28元，跌1.83%，亞馬遜收市報118.54元，跌2.98%，Facebook收市報142.12元，跌2.71%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.9%，報407點。德國DAX指數收漲0.77%，報12767點；法國CAC 40指數漲0.87%，報6031點；英國富時100指數收漲0.63%，報7237點。

 

其他報道

聯儲局偏鷹 分析稱經濟預測仍然過於樂觀 料股市將考驗年內低位

鮑威爾：控通脹沒有無痛辦法 「軟著陸」希望正在減退

聯儲局加息0.75厘 年底前將至少加息1.25厘 大削GDP預測至0.2%