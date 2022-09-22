美2年期10年期債息倒掛曾擴大至53.919基點，是8月10日後最闊，收市計是2000年4月10日後收市價最闊。道指曾跌最多1.71%，低見30181.99點，是7月14日後最低。收市價則是6月17日後收市新低。兩日累跌835.9點。標指曾跌最多1.72%，低見3789.49點，是7月14日後最低，收市價則是6月30日後收市新低，兩日累跌109.96點。納指曾跌最多1.8%，低見11218.99點，是7月14日後最低，收市價則是7月1日後收市新低，兩日累跌314.83點。

道瓊斯工業平均指數收跌522點，跌幅1.71%，報30183點。標普500指數收跌66點，跌幅1.72%，報3789點。納斯達克綜合指數收跌204點，或1.8%，報11220點。

聯合健康跌2.05%，報512.08美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低70點，而Walmart升0.91%，報134.77元，貢獻道指8點。

科技股方面，蘋果收市報153.72元，跌2.02%，谷歌母公司Alphabet收市報99.28元，跌1.83%，亞馬遜收市報118.54元，跌2.98%，Facebook收市報142.12元，跌2.71%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.9%，報407點。德國DAX指數收漲0.77%，報12767點；法國CAC 40指數漲0.87%，報6031點；英國富時100指數收漲0.63%，報7237點。

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