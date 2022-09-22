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港股ADR跌280點 夜期低水6點 美期亞股跌

美股下跌，港股ADR跌280點或1.55%，報18163點，夜期跌8點或0.04%，報18439點，夜期低水6點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.41%，折合報281.96元；阿里巴巴（9988）跌3.59%，折合報80.07元；美團（3690）跌2.34%，折合報163.59元；匯控（0005）跌2.42%，折合報46.25元；建行（0939）跌0.07%，折合報4.67元。

道期現跌0.432%；標期現跌0.63%；納期現跌0.81%。日股現跌0.82%，韓股現跌1.08%，澳股休市。

VIX指數隔晚升3.05%或0.83點，報27.99點。美2年期10年期債息倒掛，現報54.149基點。

紐油現跌0.31%或0.25美元，報82.68美元；布油現跌0.31%或0.27美元，報89.55美元；金價現跌0.63%或10.61美元，報1663.28美元；LME 銅期貨隔晚跌0.87%或68美元，報7690美元。美國10年期債息現升0.49%或0.0176厘，報3.5475厘。

今日焦點股份可留意：

攜程（9961）第二季度淨利潤為4300萬人民幣，上季淨虧損10億元人民幣。

海底撈（6862）「勸退」4執董簡化董事會， 推COO輪值計劃。

金利來（0533）擬年底前回購最多1000萬元股份。

電視廣播（0511）（TVB）旗下電商業務Big Big Shop裁員約10人，將升級轉型。

阿里減持23萬股快狗打車（2246），套現147萬。

比亞迪（1211）擬進軍英國，與當地經銷商Pendragon磋商進入後期階段。

 

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