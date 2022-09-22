攜程董事會執行主席梁建章表示，「在第二季度，全球旅遊業繼續向全面復蘇邁進。歐洲和美國的復蘇勢頭依然強勁，亞太地區旅遊活動的回暖也因旅遊限制進一步放寬而加快」。

攜程首席執行官孫潔表示，「儘管國內市場由於第二季度首兩個月新冠疫情反覆而面臨挑戰，旅遊的基本需求仍然保持穩定。很高興看到國內酒店預訂在第二季度末迅速反彈至疫情前的水平，且這種勢頭延續到了接下來的幾個月」。

第二季度攜程淨營業收入40億元，按年降32%，按季下降2%，各項業務收入下降，主因內地繼續受到新冠疫情反覆的影響。

當中，第二季度住宿預訂營業收入為14億元，按年下降45%，按季下降6%；交通票務營業收入為18億元，按年下降15%，按季上升6%，主要由於公司的海外市場機票業務展現了強勁的復蘇。旅遊度假業務營業收入為1.22億元，按年下降67%，按季下降2%。商旅管理業務營業收入為2.1億元，按年下降46%，按季下降5%。

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