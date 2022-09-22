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恒指低開363點 見十年新低 科指跌2.9%

恒指今早低開363點或1.98%，報18080點，是2012年6月4日18056.4點後最低。大市成交金額16億元；國指今早低開122點或1.96%，報6144點。恒生科技指數開市報3626點，跌2.98%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。

藍籌0隻升，63隻下跌，10隻無升跌。舜宇（2382）跌7.54%，報79.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報18.18元，升1%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見54.9元，開市報54.9元，跌9.93%。

恒指續低於10天線(18795.58點)。科指續低於10天線(3889.2點)。

攜程（9961）第二季扭虧，轉賺6900萬元，中期則蝕9.2億。開市報196.6元，跌4.56%。

海底撈（6862）「勸退」4執董簡化董事會， 推COO輪值計劃。開市報15.46元，跌0.64%。

金利來（0533）擬年底前回購最多1000萬元股份。無成交，報1.2元。

電視廣播（0511）（TVB）旗下電商業務Big Big Shop裁員約10人，將升級轉型。無成交，報3.89元。

阿里減持23萬股快狗打車（2246），套現147萬。開市報5.4元，跌3.74%。

比亞迪（1211）擬進軍英國，與當地經銷商Pendragon磋商進入後期階段。開市報212元，跌2.39%。

破頂股表現

破頂股包括，東瀛遊（6882）創52周高，見0.78元，開市報0.78元，升2.63%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.6元，開市報2.6元，跌3.7%；融創服務（1516）低見2.15元，開市報2.15元，跌3.59%；中駿集團（1966）低見0.54元，開市報0.54元，跌1.82%；宇華教育（6169）低見0.81元，開市報0.81元，跌1.22%；北京汽車（1958）低見1.95元，開市報1.95元，跌0.51%；小鵬汽車（9868）低見54.9元，開市報54.9元，跌9.93%；啟明醫療（2500）低見10.5元，開市報10.5元，跌1.5%；三葉草生物（2197）低見2.47元，開市報2.47元，跌2.76%；小鵬（9868）低見54.9元，開市報54.9元，跌9.93%；醫渡（2158）低見5.28元，開市報5.28元，跌0.38%。

52隻股份創52周低，其中十隻包括，旭輝（0884）低見1.39元，開市報1.39元，跌2.11%；中金（3908）低見12.58元，開市報12.58元，跌2.02%；光大證券（6178）低見4.65元，開市報4.65元，跌1.06%；舜宇（2382）低見79.15元，開市報79.15元，跌7.54%；瑞聲（2018）低見13.1元，開市報13.1元，跌1.21%；小米（1810）低見9.6元，開市報9.6元，跌1.54%；騰訊（0700）低見282元，開市報282元，跌1.4%；北控水務（0371）低見1.83元，開市報1.83元，跌0.54%；藥明康德（2359）低見64.9元，開市報64.9元，跌2.63%；康希諾生物（6185）低見46.5元，開市報46.5元，跌2.31%。

異動股

上升異動股，包括，縱橫遊（8069）開市報0.18元，升5.88%；順豐同城（9699）開市報6.58元，升3.79%；安能物流（9956）開市報3.1元，升3.68%；時代鄰里（9928）開市報0.69元，升2.99%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.78元，開市報0.78元，升2.63%；裕承科金（0279）開市報0.133元，升2.31%；美圖公司（1357）開市報0.89元，升2.3%；創維集團（0751）開市報3.45元，升1.77%；泰和小貸（1915）開市報3.2元，升1.59%；香港航天科技（1725）開市報12.86元，升1.58%。

下跌異動股，包括，栢能集團（1263）見52周低5.43元，開市報5.43元，跌12.7%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見54.9元，開市報54.9元，跌9.93%；再鼎醫藥（9688）開市報34.3元，跌9.14%；蔚來集團（9866）開市報144.7元，跌8.42%；理想汽車（2015）開市報90元，跌7.69%；舜宇（2382）見52周低79.15元，開市報79.15元，跌7.54%。

 

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