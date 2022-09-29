moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

郭明錤質疑蘋果放棄增產iPhone傳聞 預計今年底建新Apple Car專案團隊

有最強蘋果分析師之稱、天風國際的分析師郭明錤今天於Twitter上發文，對於蘋果（美：AAPL）放棄iPhone增產的傳聞，他表示覺得奇怪，重申 Pro 系列出貨將增長約 10%。

他指，正如他之前調查，蘋果有轉換iPhone 14/14 Plus產線到iPhone 14 Pro/14 Pro Max/降價iPhone 13的計劃，但他沒有聽過有任何整體iPhone增產計劃。他重申，iPhone 14 Pro和Pro Max的出貨預測將增長約10%，有利於第4季的iPhone ASP/產品組合。

他又在帖文提到，iPhone14 和 14 Plus 需求明顯低迷，但 iPhone14 Pro 和 Pro Max 和降價 iPhone 13 訂單增加應該能抵銷 iPhone14 和 14 Plus 的潛在砍單。他表示，儘管許多人擔心經濟衰退，但預計今年第四季與全年的iPhone總出貨將約與共識一致。他預測，若iPhone出貨從12月開始無顯著下降，Apple將在下次財報電話會議對第3季展望提出正向看法。

另外，郭明錤又在帖文提到，根據其最新調查顯示，蘋果可能將在2022年底前建立新的Apple Car專案團隊。

 

其他報道

中美在港進行審計 內地塗黑資料 美關注審計工作是否縝密

Terra 開發商指控韓國檢方越權

恒指高開319點 近三周最大升幅 科指升2.4% 零跑跌14.5% 萬物雲跌7.6%

滬深主要指數高開 人行淨投放1800億人幣

港股ADR升418點 夜期高水412點 北水暫停 萬物雲、零跑上市

嗶哩嗶哩雙重主要上市下月3日生效

余偉文：200名金融界領袖參與11月國際金融領袖投資峰會

英國央行無限量買債 美元回軟美債價上升 美股見兩個月最大升幅 道指升548點