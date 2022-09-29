他指，正如他之前調查，蘋果有轉換iPhone 14/14 Plus產線到iPhone 14 Pro/14 Pro Max/降價iPhone 13的計劃，但他沒有聽過有任何整體iPhone增產計劃。他重申，iPhone 14 Pro和Pro Max的出貨預測將增長約10%，有利於第4季的iPhone ASP/產品組合。

他又在帖文提到，iPhone14 和 14 Plus 需求明顯低迷，但 iPhone14 Pro 和 Pro Max 和降價 iPhone 13 訂單增加應該能抵銷 iPhone14 和 14 Plus 的潛在砍單。他表示，儘管許多人擔心經濟衰退，但預計今年第四季與全年的iPhone總出貨將約與共識一致。他預測，若iPhone出貨從12月開始無顯著下降，Apple將在下次財報電話會議對第3季展望提出正向看法。

另外，郭明錤又在帖文提到，根據其最新調查顯示，蘋果可能將在2022年底前建立新的Apple Car專案團隊。

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