據公告，聯交所給予的復牌指引中，要求公司根據GEM上市規則的規定刊發所有尚未刊發的財務業績並處理任何審計修改；證明公司已遵守GEM上市規則第17.26條；及告知市場所有重要資料以供公司股東及其他投資者評估公司的狀況。

聯交所已表明，公司必須對導致其停牌的事項作出補救並全面遵守GEM上市規則以令聯交所信納，其證券方會獲批准恢復買賣，而就此公司須對制定復牌的行動計劃負上主要責任。聯交所進一步指出，倘公司的情況有變，聯交所可能會修訂或增訂復牌指引。

有關截至2022年3月底的2022年度全年業績，集團原已將之刊發日期延遲至2022年9月16日，惟由於核數師尚需額外時間完成審核程序，包括但不限於債務人、債權人及銀行交回審核確認書，及商譽、無形資產及貿易應收賬款減值評估的估值報告，因此公司未能於9月16日或之前刊發2022年經審核全年業績。

公司指，待核數師完成審核工作後將盡快刊發2022年度業績，目前估計將於2022年10月28日或之前發生，惟須視乎實際審核程序而定。同時，公司亦將延遲刊發2023年度首季的業績。

股份自今年7月4日起停牌，將繼續停牌，直至另行通知。

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