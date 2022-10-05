moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 見逾兩周低

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌6.26點子至2.51964%，是9月19日後最低，當日報2.44625%。對上一次連跌3日是8月22日。

港元現報7.8497元貶值3點子，曾貶值最多5點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8492元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌44.45點子至1.30667%；1星期HIBOR跌24.32點子至1.98821%；2星期HIBOR跌22.28點子至2.2%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.06點子至3.40077%；6個月期HIBOR升5.7點子至4.07696%；12個月期HIBOR升0.79點子至4.42911%。

美元指數現報110.402升值0.337點或0.31%。

美元1個月期LIBOR報3.17443%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6548%，終止單日收窄，利差是2022年9月15日後最低，當日差距為-0.8168%。

對上一次終止單日收窄，是2022年9月30日，當日利差報-0.5266%。

 

其他報道

終止房地產交易 九毛九連續第二個交易日反彈 曾飈近一成

「鱷王」達利歐放棄橋水控制權 卸任聯席CIO

因應混合工作模式 Facebook母企Meta將縮減辦公室

英國與挪威磋商長期天然氣合同

恒指高開732點 升穿10天線 1個月來首次 藍籌全升 華晨復牌跌70%

艾美疫苗IPO超購2.1倍 一手中籤率60%

中創新航38元定價 香港部分僅獲21%認購

港股ADR升797點 夜期高水263點 南北水續休

馬斯克擬以完成Twitter收購 據稱訴訟案進展不順利

憧憬聯儲局緩和緊縮力度 道指升825點 兩日升1590點 Twitter升22%