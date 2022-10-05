港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌6.26點子至2.51964%，是9月19日後最低，當日報2.44625%。對上一次連跌3日是8月22日。
港元現報7.8497元貶值3點子，曾貶值最多5點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8492元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌44.45點子至1.30667%；1星期HIBOR跌24.32點子至1.98821%；2星期HIBOR跌22.28點子至2.2%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.06點子至3.40077%；6個月期HIBOR升5.7點子至4.07696%；12個月期HIBOR升0.79點子至4.42911%。
美元指數現報110.402升值0.337點或0.31%。
美元1個月期LIBOR報3.17443%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6548%，終止單日收窄，利差是2022年9月15日後最低，當日差距為-0.8168%。
對上一次終止單日收窄，是2022年9月30日，當日利差報-0.5266%。
其他報道
恒指高開732點 升穿10天線 1個月來首次 藍籌全升 華晨復牌跌70%