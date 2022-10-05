恒指半日升933點或5.47%，報18013點，大市成交金額583億元；國指升343點或5.86%，報6200點。恒生科技指數收報3680點，升7.4%。

藍籌股成交金額260.37億元，佔大市成交44.66%；科指成份股成交金額126.45億元，佔大市成交21.68%；國指成份股成交金額199.29億元，佔大市成交34.18%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。石藥（1093）、碧桂園（2007）、碧桂園服務（6098）拖累大市。

藍籌70隻升，2隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升12.44%，收報66.45元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌1.79%，收報7.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報134.5元，升11.71%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報45.85元，跌0.11%。

恒指升穿10天線(17697.36點)，上試20天線(18332.55點)。科指升穿10天線(3588.22點)，上試20天線(3774.58點)。

北水、南水休市。

三大指數半日表現

恒指曾升最多5.53%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為7.04%。今曾高見18024.72點，是9月26日18077.64點後最高。暫連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月29日。

科指曾升最多7.65%，是4月29日後最大升幅，當日升幅為11.04%。今曾高見3689.28點，是9月26日3699.93點後最高。暫連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月27日。

國指曾升最多5.96%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為8.21%。今曾高見6205.88點，是9月26日6215.87點後最高。

奧園健康（3662）：調查顯示曾應母公司流動性緊急要求劃轉資金，正制定補救措施。停牌。

匯控（0005）擬售加拿大銀行業務，倫敦股價抽高3.8%。收報42.75元，升5.95%。

國泰（0293）機組人員到外地可離開酒店。收報8.22元，無升跌。

萬洲（0288）出售美國調味料業務，總作價近46億元。收報5.14元，升5.54%。

長和（0001）：倘英電訊業務與Vodafone合併將持股49%，交易不涉現金代價。收報45.55元，升5.2%。

華晨中國（1114）：已履行所有復牌指引，本周三復牌。見52周低2.1元，收報2.83元，跌61.23%。

九毛九（9922）兩個交易日後褪呔，宣布取消廣州買地建總部計劃。收報15.7元，升8.58%。

比亞迪（1211）9月新能源車銷量佔比達100％，銷量按年升1.5倍。收報209.8元，升9.27%。

小鵬汽車（9868）9月交付8468輛電動車，按年跌18.7%。收報45.85元，跌0.11%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見218元，收報210.6元，升0.86%；叮噹健康（9886）創上市新高，見12.5元，收報12.3元，跌1.13%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見12.3元，收報11.5元，升4.55%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括華融金控（0993）低見0.099元，收報0.099元，跌1%；霸王（1338）低見0.041元，收報0.046元，升4.55%；東原仁知（2352）低見8.86元，收報8.86元，跌2.53%；友和（2347）低見1.08元，收報1.22元，升10.91%；玄武雲（2392）低見5.18元，收報5.18元，跌1.89%；祥生控股（2599）低見0.235元，收報0.25元，升2.46%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，天津創業環保（1065）低見2.4元，收報2.48元，跌0.8%；李氏大藥廠（0950）低見1.59元，收報1.68元，升3.07%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.46元，收報0.46元，跌8%；威雅利（0854）低見2.89元，收報2.93元，跌0.68%；其利工業（1731）低見0.57元，收報0.59元，跌1.67%；神冠控股（0829）低見0.28元，收報0.28元，無升跌；安樂工程（1977）低見1.21元，收報1.25元，升0.81%；力世紀（0860）低見0.205元，收報0.211元，升1.93%；惠理（0806）低見1.8元，收報1.92元，升4.92%；帝國科技（0776）低見6.8元，收報7.99元，跌19.86%。

異動股

上升異動股，包括，意馬國際（0585）收報0.435元，升35.94%；旭通（1826）收報0.109元，升21.11%；順騰（0932）收報0.116元，升20.83%；稻草熊（2125）收報1.35元，升20.54%；知乎（2390）收報18.78元，升18.41%；寶光實業（0084）收報0.053元，升17.78%；比高（8220）收報0.163元，升13.99%；濱海泰達物流（8348）收報0.33元，升13.79%；正商實業（0185）見52周低1.47元，收報1.68元，升13.51%；申洲國際（2313）收報66.45元，升12.44%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）見52周低2.1元，收報2.83元，跌61.23%；帝國科技（0776）見52周低6.8元，收報7.99元，跌19.86%；德斯控股（8437）收報0.09元，跌18.92%；京城佳業（2210）收報3元，跌14.29%；綠科科技（0195）收報0.455元，跌12.5%；惠生工程（2236）平上市低位0.22元，收報0.22元，跌10.2%；慕容家居（1575）收報0.186元，跌9.27%；弘陽地產（1996）收報0.65元，跌8.45%；生力啤（0236）收報0.77元，跌8.33%；超大現代（0682）收報0.034元，跌8.11%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.46元，收報0.46元，跌8%。

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