梁景裕指出，現時集團在澳洲的育母組合，共有80隻馬，一般母子馬會全資持有，至於供配種用的種馬則以股份形式持有，收入模式主要包括配種服務費、轉售及賽事獎金。以每年9至12月配種旺季計，每隻種馬可做100至150次配種，個別名馬每次最高配種收費25萬澳元，收費視乎種馬及後嗣賽事結果等因素而浮動。至於賽事獎金，在澳洲市場而言一般每年約有逾10％升水，澳洲提供平均100萬澳元獎金價值的賽事數目，多達72場，亦遠比香港的15場為多。至於經營成本方面，則主要包括工資、保險費、養馬，經紀佣金及獸醫費，稅費略較香港高。成交期則比香港為快。另一執行董事馬博文稱，由於集團持有種馬股份，因此可按年享用一次或兩次，甚至在提供折扣下，享用配種服務。

前新鴻基公司（0086）主席、前禹銘（0666）主席馮永祥現時在申酉持股9.9%，梁景裕表示，馮永祥在公司只為被動投資者，不參與任何業務發展。現任執行董事及首席執行官Shane McGrath則曾經在澳洲，在馮永祥旗下的澳洲公司工作，馮氏在當地主要飼養高價值周歲馬、農場，並在昆士蘭養有10多隻公馬。梁稱，Shane McGrath現時主要在申酉工作，申酉的業務為輕資產，有別於馮氏的重資產業務。集團現時的育馬業務會以澳洲市場為主，但是他看好參與從化馬場發展，料對賽馬馬隻需求會持續增加。

另申酉原有縫紉線業務，梁景裕稱，仍有利可圖，並且受惠於人民幣貶值。另裝修業務亦會繼續經營下去。至於集團雖然曾捲入港交所（0388）前高層楊金隆涉收顧問利益案調查，他說，事件已告一段落，時任公司董事純協助調查，核數師亦沒有再發表意見，業務亦不受影響。

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