騰訊投資後， Gruby將保持完全的創意和運營自主權。透過是次入股，騰訊冀促進Gruby的發展，並建立專注於製作高質量動作遊戲的長期合作關係。

其他報道

湖州永義科技城獲政府收地補償3.9億元 高山企業料錄收益7880萬元

馬斯克：收購Twitter是創建萬能App X的加速劑 彭博：聽起來像微信

livi bank推一年定存3.8厘 虛銀中最高息

恒指收市升1008點 成交增66% 申洲升13.7%

凱施餅店傳「拖糧」 酒店及餐飲從業員協會：影響部份員工

申酉冀擴大澳洲馬匹業務組合 著重輕資產與馮永祥業務有別

蘋果要求供應商將AirPods、Beats生產轉移到印度

國泰目標增聘4000前線員工 李永富：現時航空公司招聘反應冷淡

因對手高價入標 何鴻燊家族或失去葡萄牙兩家賭場營運權

上坤地產：正尋求推遲2023年到期優先票據贖回日期

恒指半日升933點 三大指數見近半年最大升幅 上試20天線

花樣年清盤訴訟延期 與投資人簽意向協議

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 見逾兩周低

終止房地產交易 九毛九連續第二個交易日反彈 曾飈近一成

「鱷王」達利歐放棄橋水控制權 卸任聯席CIO

因應混合工作模式 Facebook母企Meta將縮減辦公室

英國與挪威磋商長期天然氣合同